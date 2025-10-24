Жуткий американский хоррор, ретроспектива фильмов французской Новой волны, выставка в Музее русского импрессионизма, новая экспозиция в Центре Вознесенского о мечтателях Оттепели и фотореализм в ММОМА. Куда сходить на выходных 25 и 26 октября — рассказываем в материале RTVI.

«Песочный человек»

В российский прокат вышел новый хоррор «Песочный человек». Картина, основанная на графическом романе Элисы Виктории, представляет собой свежее прочтение фольклорного образа. Режиссером выступил Колин Тилли, известный по работе над музыкальными клипами для Кендрика Ламара, Рианны, Джастина Бибера и других мировых звезд. Проект создан при участии продюсеров оскароносного фильма «Всё и везде и сразу».

Сюжет фильма разворачивается вокруг Анны, которая после смерти родителей переезжает из Нью-Йорка в маленький городок во Флориде. Столкнувшись с трудностями адаптации и местными секретами, она узнает о легенде о Песочном человеке — мистическом существе, являющемся во снах, чтобы наказывать людей за дурные поступки. Единственный шанс на спасение — суметь пережить смертельные ловушки, расставленные повелителем кошмаров.

«Светлая Оттепель»

В Центре Вознесенского продолжается выставка«Светлая Оттепель» — второй сезон проекта «Центр исследований искусства Оттепели». Экспозиция посвящена осмыслению предтеч цифровой эры и исследованию того, как идеи авангарда начала XX века и художественные практики периода Оттепели предвосхитили современные технологии и цифровую среду.

Выставка представила работы выдающихся художников, инженеров и ученых Оттепели, таких как Вячеслав Колейчук, Булат Галеев, Владислав Стржеминский и Николай Штокозеров. Особое внимание уделено междисциплинарным экспериментам, световым приборам, светомузыкальным инструментам и архивным материалам, демонстрирующим синтез искусства, науки и технологии. Выставку сопровождает обширная публичная программа, включающая лекции, дискуссии и мастер-классы.

Зотов.Кино

26 октября в Центре «Зотов» состоится специальный показ драмы «Сират». Фильм рассказывает историю Луиса, который вместе с сыном отправляется в Марокко на поиски дочери, пропавшей после вечеринки в пустыне. Их путь лежит к таинственному рейву на границе с Мавританией. Выжженные земли и первобытный ландшафт становятся метафорой их внутренних страхов и надежд, заставляя героев пройти по тонкой грани между раем и адом на фоне надвигающегося апокалипсиса. После показа зрители смогут принять участие в обсуждении фильма с кинокритиком Кириллом Артамоновым, автором телеграм-канала «Усы Никандера», и Марией Кордюковой из Cinemaholics.

До 28 октября продолжается программа «Шлейф эпохи», подготовленная совместно со Школой «Сеанс». Проект посвящен эволюции женского образа в советском кино — от угнетенной крестьянки до женщины, ответственной не только за свою судьбу.

Кроме того, 25 октября в Центре «Зотов» стартует ретроспектива фильмов французской Новой волны. В субботу покажут дебютный фильм Аньес Варда «Пуэнт-Курт», а в воскресенье — «Четыреста ударов» Франсуа Трюффо.

«Жатва»

В российский прокат вышел фильм Афины Рахель Цангари «Жатва», премьера которого состоялась на Венецианском кинофестивале в основном конкурсе. В центре сюжета — шотландская деревня, живущая по замкнутым патриархальным законам, где царит многовековой уклад. Их мир рушится с появлением чужака, объявившего себя законным хозяином земель. С этого момента в общине просыпаются древние суеверия и параноидальный страх, выливающиеся в жестокость и поиски виноватых. Начинается жатва, но пожинать предстоит не зерно, а кровавые последствия человеческого гнева.

Главные роли в фильме исполнили: звезда независимого кино Калеб Лэндри Джонс («Догмен», «Дракула») и исполнитель роли Дадли Дурсля в серии фильмов о Гарри Поттере Гарри Меллинг, а также Фрэнк Диллэйн, тоже известный по роли в поттериане.

«Свой человек. Владимир Гиляровский»

Музей русского импрессионизма и Политехнический музей представляют выставку «Свой человек. Владимир Гиляровский», которая пройдет с 16 октября 2025 по 25 января 2026 года. Проект посвящен легендарному журналисту и его эпохе — Москве рубежа XIX-XX веков.

На трех этажах музея представят 232 произведения из 55 музеев и частных коллекций. В экспозиции — работы Ильи Репина, Василия Кандинского, Константина Коровина, Наталии Гончаровой и других художников, запечатлевших облик столицы и ее жителей. Особый раздел посвящен техническим инновациям того времени: телефоны Белла, фотоаппараты Кодак, граммофоны из коллекции Политехнического музея. Выставка дополнена инклюзивными программами, тактильными станциями и специальными проектами с использованием современных технологий.

«Лермонтов»

В прокате продолжает идти фильм режиссера Бакура Бакурадзе «Лермонтов». Картина производства кинокомпании СТВ, продюсером которой выступил Сергей Сельянов, посвящена последнему дню жизни великого русского поэта.

Главные роли в картине исполнили Илья Озолин, воплотивший на экране образ поэта, и Евгений Романцов, сыгравший его оппонента Мартынова. В съемках также приняли участие Вера Енгалычева, Андрей Максимов, Уршула Малка и другие актеры. Создатели фильма стремились к исторической достоверности — съемочный процесс проходил в Пятигорске, где разворачивались реальные события июля 1841 года.

«Между конкретным и беспредельным»

До 14 декабря в Московском музее современного искусства на Петровке проходит масштабная ретроспективная выставка «Между конкретным и беспредельным», посвященная творчеству одного из ведущих представителей отечественного фото- и гиперреализма Евгения Гороховского. Проект организован ММОМА совместно с галереей pop/off/art и объединил более 70 произведений художника из 15 музейных и частных собраний, включая Государственную Третьяковскую галерею, Новый музей Аслана Чехоева и Музей В. И. Даля.

Евгений Гороховский занимает особое место в российском современном искусстве, создавая работы на границе фотографии и живописи. Унаследовав интерес к фотографическому изображению от своего отца — выдающегося мастера неофициального искусства Эдуарда Гороховского, — художник разработал уникальный творческий метод. Для Гороховского фотография становилась не конечным результатом, а отправной точкой для глубоких философских размышлений о границах видимого. Отталкиваясь от конкретного снимка, он создавал сложные многомерные композиции, где документальная точность сочеталась с орнаментальными мотивами, философскими аллюзиями и отсылками к истории искусства.

«Резонанс»

В подмосковном наукограде Черноголовка до 4 ноября проходит выставка-дрейф «Резонанс» — финальный проект художников первого сезона арт-резиденции «Гало». Это первая резиденция в России на стыке искусства и науки, предоставившая художникам возможность не только изучить научный контекст города, но и непосредственно исследовать процессы в физико-химических институтах и лабораториях.

Выставка объединяет работы четырех художников: Марии Иньковой, Дарьи Неретиной, Мая Стерлеговых и Сергея Костырко. Экспозиция разместится в трех городских пространствах Черноголовки: Доме ученых НЦЧ РАН, бывшем здании городского ЗАГСа и Корпусе общего назначения ФИЦ ПХФ и МХ РАН. Художники обратились к теме резонанса, рассматривая его не только как физическое явление, но и как принцип, связывающий природу, искусство, науку и человеческое восприятие.