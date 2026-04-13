Страны Организации тюркских государств (ОТГ) приступили к практической работе по созданию Совета по кибербезопасности, который должен системно координировать их взаимодействие в этой сфере. Как передает казахстанское бюро Report, об этом сообщил замгендиректора TSARKA Group Руслан Тургульдинов: по его словам, инициатива уже получила поддержку на уровне глав государств ОТГ.

По словам Тургульдинова, в рамках подписанного меморандума стороны уже договорились об обмене информацией о киберинцидентах, совместной работе по выявлению новых угроз и развитии технологий защиты критической инфраструктуры.

Ключевой задачей сейчас является создание Совета, который позволит запускать совместные проекты и формировать единые платформы для оперативного обмена данными. Следующее заседание может состояться уже в сентябре 2026 года в Казахстане в рамках ежегодной конференции с участием стран ОТГ, где ожидается переход к конкретным шагам по углублению сотрудничества.

«Казахстан уже активно взаимодействует с Азербайджаном в данной сфере. Стороны обмениваются опытом, участвуют в совместных мероприятиях и оказывают взаимную поддержку при расследовании кибератак. Если в инцидентах задействована инфраструктура Азербайджана, мы напрямую обращаемся к уполномоченным органам и получаем необходимую помощь. Аналогичные обращения поступают и к нам», — добавил представитель TSARKA Group.

Организация тюркских государств (ранее — Тюркский совет) была создана в 2009 году для углубления интеграции между тюркоязычными странами. В ее состав входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. Вопросы кибербезопасности стали одним из приоритетных направлений сотрудничества в последние годы на фоне роста числа трансграничных кибератак и угроз критической инфраструктуре.

В Казахстане в последнее время запустили масштабную программу цифровизации с максимальным внедрением ИИ во все сферы общественной жизни и городской среды. По последним данным, республика уже приблизилась к стопроцентной цифровизации финансовых услуг и переходит на использование цифровой валюты и криптоактивов.

Также власти страны собираются построить на ее территории самый большой дата-центр в СНГ. В казахстанском Международном центре искусственного интеллекта работают два суперкомпьютера, включая самый мощный в Центральной Азии.