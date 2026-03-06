Заслуженный деятель искусств России, режиссер Константин Богомолов поздравил народного артиста России Константина Хабенского с назначением на должность исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Соответствующую публикацию постановщик сделал в своем телеграм-канале.

«Мои искренние поздравления коллеге и прекрасному артисту Константину Хабенскому! Уверен, что его огромный опыт в профессии, энтузиазм, талант менеджера и педагога, — станут мощным двигателем развития Школы-студии. Сил и терпения!» — написал Богомолов.

Он также поздравил народного артиста России Сергея Безрукова с назначением на позицию художественного руководителя МХАТ им. Горького.

«Замечательное решение. Сергей — выдающегося дарования артист и замечательный профессионал. Имел счастье работать с Сергеем и всегда привожу его в пример молодым коллегам», — отметил режиссер.

Кроме того, Богомолов пожелал театру «удачи и возрождения» и выразил уверенность в том, что у МХАТ им. Горького «блестящее будущее».

О новых назначениях Хабенского и Безрукова ранее сообщила министр культуры Ольга Любимова. Она также отметила, что Хабенский продолжит возглавлять МХАТ им. Чехова.

Константин Богомолов, занимающий позицию художественного руководителя Театра на Малой Бронной, был назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ после смерти 14 января заслуженного артиста России Игоря Золотовицкого, который ранее занимал эту должность.

Новость о назначении Богомолова вызвала возмущение студентов и выпускников Школы-студии, которые сочли, что вуз должен возглавлять один из воспитанников самого учебного заведения, и направили Любимовой открытое обращение с просьбой отменить решение о назначении.

Богомолов изначально назвал «абсурдом» претензии к своему назначению, однако позднее сообщил о своем решении покинуть пост и.о. ректора. Позднее в СМИ публиковалась информация, о том, что кандидатами на эту позицию могут стать Сергей Безруков, Дмитрий Певцов и Евгений Писарев. Сами актеры не подтвердили эти слухи.