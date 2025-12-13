Одним из ответчиков по иску «Роснано» о взыскании почти 12 млрд рублей убытков от проекта Crocus является бывший руководитель госкомпании Анатолий Чубайс. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу истца.

Также в качестве ответчиков в исковом заявлении указаны бывшие члены правления «Роснано» — Удальцов, Олег Киселев, Владимир Аветисян и Сергей Калюжный. Кроме того, госкомпания просит взыскать денежные средства с курировавших проект Crocus Андрея Кушнарева и Дмитрия Лисенкова.

Ранее стало известно, что «Роснано» через суд пытается взыскать с бывших топ-менеджеров 11,9 млрд рублей убытков, понесенных госкомпанией в период с 2011 по 2020 годы в связи с реализацией проекта по запуску единственного в России производства магниторезистивной оперативной памяти MRAM.

MRAM — память с произвольным доступом, которая хранит информацию даже при отключении питания и не изнашивается. Другие ее преимущества — высокая скорость записи и чтения, хранение данных свыше 20 лет при температуре до 125 °C, неограниченная возможность перезаписи и большой температурный диапазон.

Директор «Роснано» по особым поручениям Евгений Фролов пояснял, что ответчики в указанный период отвечали за принятие решений по проекту, в том числе связанных с его финансированием. По его словам, на самом деле выделяемые средства попадали к «сторонним юрлицам, в том числе с иностранным участием».

В результате проект так и не был реализован, а большинство вложенных в него денег оказалось невозможно вернуть. Фролов подчеркнул, что ответственность за это должны нести члены правления и кураторы, которые вопреки рискам и инвестиционной непривлекательности продолжали обеспечивать финансирование Crocus — в том числе вопреки нормативным актам «Роснано» об инвестировании.

По словам Фролова, иск по поводу Crocus был подан в рамках «планомерной работы» по восстановлению капитала, прав и репутации «Роснано».

В марте 2025 года госкомпания обратилась в суд с аналогичным исковым заявлением — о взыскании убытков, связанных с проектом Plastic Logic. Ответчиком тоже значился Чубайс. «Роснано» требовала 3,9 млрд руб. и $20,45 млн. Рассмотрение иска проходило в Московском арбитражном суде в закрытом режиме.

В апреле 2024 года глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что бывшим топ-менеджерам «Роснано» Ирине Рапопорт и Олегу Киселеву, экс-главе «дочки» «Роснано» Nanoenergo Fund Limited Олегу Дьяченко и бывшему председателю правления банка «Пересвет» Александру Швецу предъявили обвинение в хищении 1,676 млрд рублей. Следствие выяснило, что эти деньги были выведены из госкомпании через специально созданный кипрский фонд.

Рапопорт и Киселева объявили в международный розыск по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, московский суд заочно арестовал обоих. Чубайс, в период работы которого были совершены все указанные нарушения, не получил никакого процессуального статуса. Осенью 2024 года председатель Госдумы Вячеслав Володин призывал экстрадировать его в Россию.

В январе 2025 года депутаты ГД Андрей Картаполов и Андрей Луговой попросили Следственный комитет проверить Чубайса на предмет совершения преступлений, а Генпрокуратуру — предоставить данные о возбужденных в отношении него уголовных делах.

Картаполов пояснил RTVI, что деятельность Чубайса могла подорвать финансовые возможности страны, которая в результате недосчиталась денег, крайне необходимых с учетом проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.