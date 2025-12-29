На данный момент отсутствуют признаки того, что Россия готовит нападение на какую-либо балтийскую страну или НАТО в целом, заявил глава Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин. В интервью изданию ERR он отметил, что Москва стремится сдержать перевооружение Европы в том числе заявлениями об отсутствии планов нападения.

«Мы видим, что в результате наших реакций Россия изменила свое поведение после различных инцидентов, которые происходили в регионе в целом. До сих пор видно, что Россия уважает НАТО и старается избегать какого-либо открытого конфликта на данный момент», — сообщил он.

Глава СВР Эстонии пояснил, что под «различными инцидентами» он имеет в виду повреждения кабелей в Балтийском море, а также проникновение дронов и самолетов в воздушное пространство стран НАТО.

Он отметил, что Россия изменила траектории полета своих БПЛА таким образом, чтобы минимизировать риски подобных случаев в будущем. По его словам, сейчас российские самолеты «с болезненной точностью придерживаются своих маршрутов» над Балтийским морем.

«Конечно, это не исключает того, что в будущем инциденты могут случиться, поскольку военная активность высокая <…> Но мы не видим, чтобы Россия сейчас намеренно пыталась что-то эскалировать», — рассказал Розин.

25 декабря НАТО поднял самолеты «для наблюдения» на фоне полета российских бомбардировщиков Ту-95МС над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Издание The Mirror отмечало, что альянс, вероятно, усмотрел в полете российской авиации возможность давления на Запад. В Минобороны России в свою очередь заявили, что плановый полет проходил в строгом соответствии с международными правилами передвижения в воздушном пространстве.

Вместе с этим он указал и на заинтересованность России в том, чтобы снизить темпы перевооружения Европы. По его словам, заявления Кремля о готовности закрепить в законодательстве отсутствие намерений нападать на ЕС, являются способом создать у Европы ощущение безопасности.

«Россия действительно видит угрозу в перевооружении Европы и обеспокоена этим, потому что если Европа сохранит этот курс, то через несколько лет мы, по сути, сможем выиграть эту гонку вооружений, назовем ее так, у России», — подчеркнул глава эстонской разведки.

В октябре 2025 года Еврокомиссия представила оборонный план до 2030 года, в котором прямо обозначается угроза со стороны России в ближайшем будущем. Как пишет Politico, документ подразумевает создание трех оборонных проектов — Eastern Flank Watch (объединение наземной обороны с системами ПВО и создание «стены дронов»), European Air Shield (формирование многоуровневой системы ПВО) и Defense Space Shield (защита космических объектов).

В ноябре президент Сербии Александр Вучич говорил, что война между Европой и Россией становится все более очевидной и добавил, что «все к ней готовятся». Генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что Европе необходимо понимать угрозы, поскольку она является «следующей целью» России. Он отметил, что многие члены альянса не чувствуют «неотложности ситуации».

Слова о возможности столкновения России и Европы в обозримом будущем Владимир Путин называл «ложью и бредом». Глава государства подчеркнул, что европейские власти «вбивают в голову страхи по поводу неизбежного столкновения».

Президент России также утверждал, что новые СВО не будут проводиться, если страны Запада будут учитывать российские интересы по вопросам безопасности. Он подчеркивал, что европейские политики, говоря о войне с Россией, специально создают образ врага, чтобы прикрыть ошибки, которые системно совершались многими правительствами на протяжении многих лет.