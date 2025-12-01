Кремль не располагает информацией о письме бывшего замруководителя администрации президента (АП) Дмитрия Козака Владимиру Путину с «жесткой» критикой военной операции. Об этом сообщил RTVI пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет. Ничего не известно», — сказал представитель Кремля на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о письме Козака президенту и выездах экс-замглавы АП за границу после отставки.

О том, что Козак, уходя в отставку, написал личное письмо на имя Путина, 28 ноября сообщило «Агентство»* со ссылкой на источники среди знакомых бывшего чиновника. По утверждению одного из собеседников, в письме бывший замглавы АП «в очень жестких выражениях» раскритиковал военные действия России на Украине.

Сам Козак считает, что не вызвал у Путина гневной реакции своим решением и рассчитывает увидеться с ним в ближайшее время, пишет издание со ссылкой на знакомого, который знаком с бывшим чиновником с 1990-х.

Кроме того, «Агентство»* утверждает, что вскоре после ухода из Кремля Козак стал часто бывать за границей. В частности, он якобы выезжает на лечение в Израиль, после чего возвращается в России, говорится в статье.

Суждения о том, что Козак покинул Россию, «не имеют ничего общего с действительностью», написал в своем телеграм-канале бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов* со ссылкой на близкого знакомого чиновника.

«Его краткосрочные поездки за границу, связанные с частными семейными обстоятельствами, не имеют никакого отношения к перемене постоянного места жительства», — приводит его слова журналист.

Почему Козак ушел в отставку

Дмитрию Козаку 67 лет, он был соратником Путина еще с начала 1990-х. В сентябре 2025 года чиновник подал в отставку с поста замруководителя администрации президента по собственному желанию. Незадолго до этого Путин упразднил управления, которые Козак курировал в АП: по приграничному сотрудничеству и по межрегиональным и по культурным связям с зарубежными странами. Вместо них было создано новое управление — по стратегическому партнерству и сотрудничеству. Его начальником президент назначил гендиректора компании «Росатом — Международная сеть» Вадима Титова.

Песков заявлял, что Козак определится с дальнейшими планами «после какого-то отдыха». По данным источников РБК, экс-замглавы АП рассматривал «различные предложения перехода в бизнес».

Forbes со ссылкой на источник писал, что Козак был готов уйти из АП еще в 2022 году, после начала военной операции на Украине. Как утверждает издание, чиновник «не продолжит государственную службу».

По данным телеграм-канала Faridaily, в начале 2025 года Козак хотел стать «главным переговорщиком» с новой администрацией США по мирному урегулированию конфликта России и Украины, однако этого назначения не случилось. Как сообщал канал со ссылкой на источники, чиновник также рассчитывал занять пост уполномоченного по защите прав предпринимателей и предлагал Путину реформировать институт бизнес-омбудсмена. В Кремле эти инициативы сочли «максималистскими», и президент отклонил их, говорится в публикации.

Как утверждает Faridaily, Козак неоднократно выступал с критикой военной операции, называя начало СВО «ошибкой» и пытаясь убедить Путина прекратить боевые действия.

*внесены Минюстом России в реестр иноагентов