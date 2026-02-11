России не передавали мирный план по Украине из 20 пунктов, которым «размахивают» президент Владимир Зеленский и поддерживающие его страны ЕС. Об этом сказал глава российского МИД Сергей Лавров в интервью проекту «Эмпатия Манучи».

Министр в очередной раз отметил, что на саммите президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже стороны «нашли подходы, которые опирались на американскую инициативу и открывали путь к миру».

«На той основе вполне реально было достаточно оперативно согласовать окончательный договор об урегулировании», — заявил он.

На вопрос о том, что же помешало это реализовать, Лавров дал понять, что Украина и Европа стали вносить свои коррективы, при этом не уведомляя Россию.

«Этот документ уже перелопатили несколько раз, и они сейчас размахивают неким документом из 20 пунктов, который нам никто ни официально, ни неофициально не передавал. Его содержание частично утекало в СМИ», — напомнил глава МИД.

В январе в интервью The New York Times Трамп среди прочего выразил разочарование тем, что к началу года не удалось достичь соглашения между лидерами России и Украины. Он сообщил, что после ознакомления с планом урегулирования из 20 пунктов Путин поделился с ним своим мнением об этом документе. «Я думаю, он хочет заключить сделку», — заявил тогда Трамп.

Отвечая на вопрос, что дает надежду на фоне очередного раунда переговоров по Украине, Лавров сослался на «четко обозначенные» Путиным цели военной операции, которые «остаются неизменными и не подлежат конъюнктурным компромиссам».

Он отметил, что глава государства повторял это неоднократно и в наиболее развернутом виде озвучил цели в своем выступлении перед руководством МИД в июне 2024 года.

«Компромиссы всегда возможны <…>, мы всегда готовы к компромиссам, говоря проще, к балансу интересов. Самое главное, чтобы законные интересы каждого государства принимались во внимание. Вот наш законный интерес заключается в том, что мы хотим обеспечить свою собственную безопасность», — сказал Лавров.

Москва, по его словам, постоянно напоминает, что на Аляске нашли «баланс жизненно важных интересов России и русских, которые живут на освобожденных территориях, и Соединенных Штатов, которые хотели искренне <…> помочь этот кризис урегулировать».

Сейчас это все «пытаются перелопатить в свою пользу» Зеленский и европейские лидеры, продолжил глава российской дипломатии.

Ведущий спросил у него, есть ли конкретные документы, сформированные и подписанные в Анкоридже, где зафиксированы российско-американские договоренности. Лавров ответил, что перед саммитом на Аляске, когда для его подготовки приезжал спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, российской стороне был передан документ.

«Документ, который содержал, наверное, все основные принципиальные темы и предлагал урегулировать вопросы, возникающие по соответствующим направлениям, прежде всего, в соответствии с реалиями на земле, включая реалии, которые создали мы, чтобы защитить русских от нацистского режима», — сообщил глава МИД.

В понедельник, 9 февраля, в интервью TV BRICS Лавров также напомнил об устраивающих Россию договоренностях Анкориджа, но заявил, что спустя полгода американская сторона оказалась не готова к реализации своих же инициатив.

В январе агентство Reuters передало со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, что «формула Анкориджа» якобы включает передачу России контроля над всем Донбассом и замораживание линии фронта в других регионах востока и юга Украины. В то же время публично Кремль неоднократно называл заморозку конфликта неприемлемой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в общении с журналистами 9 февраля сказал, что «есть целый ряд пониманий, которые были достигнуты в Анкоридже, которые были озвучены еще накануне Анкориджа во время приезда сюда господина Уиткоффа».