Депутат Европарламента от Нидерландов Мике Андриесе призвала ЕС отказаться от идеи предложить членство Армении, которая географически оторвана от объединения европейских стран. Об этом сообщает «Лента.ру».

В своем депутатском запросе Андриесе высказала убеждение, что Евросоюз должен оставаться экономическим, а не геополитическим альянсом. Она считает, что у ЕС «фундаментально европейский характер» и что Брюсселю в планах расширения следует придерживаться четких границ континента.

Как отметила политик, от интеграции Армении нужно отказаться, «чтобы избежать создания ложных ожиданий» у Еревана. Сотрудничать с республикой Европа должна через традиционные дипломатические, экономические и торговые связи, как с другими странами, не входящими в ЕС, заявила она.

Андриесе предостерегла от поспешных действий, мотивированных геополитическими сдвигами. В качестве примеров с негативными последствиями она назвала заявки на членство от Украины и Молдовы и предоставление им статуса стран-кандидатов.

«Геополитические изменения никогда не должны использоваться в качестве оправдания для европейской экспансии или централизации сверху вниз из Брюсселя», — цитирует «Лента.ру» запрос евродепутата.

Мике Андриесе — член нидерландской правой популистской «Партии за свободу». В Европарламенте она входит в политическую группу «Патриоты за Европу» — третью по численности (12% мест или 85 мандатов из 720).

Парламент Армении в марте 2025 года принял закон о начале процесса вступления страны в Евросоюз. В МИД республики тогда пояснили, что принятие закона само по себе не является заявкой на членство в ЕС, а «отражает стремление граждан Армении вывести углубление партнерства с ЕС на новый уровень».

В июне нынешнего года спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в результате выбора в пользу ЕС Армения «потеряет свою идентичность», как и Украина. По его словам, правительство Никола Пашиняна ведет республику «к пропасти», в том числе потому, что армянские товары не будут допущены на рынок Европы, как и украинские, которые для ЕС «неконкурентоспособны».

Сама Россия с мая последовательно вводит ограничения на товары из Армении, объясняя, что это экономические решения «в рамках правил», а не меры политического давления на Ереван.

Россельхознадзор ограничил ввоз цветов из республики, приостановил ввоз и продажу армянских коньяка, вина и минеральной воды «Джермук», временно запретил импорт томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники. Одним из последних шагов стало ограничение на поставку рыбы из Армении.