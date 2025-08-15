С могилы бывшего министра транспорта России Романа Старовойта в Петербурге пропала половина траурных венков, оставленных близкими, друзьями и коллегами в день похорон 11 июля. Об этом сообщил «Московский комсомолец» на 40-й день после самоубийства политика.

После погребения на могиле было 33 венка, однако к 15 августа осталось лишь 16, пишет газета. Администрация кладбища «пропажу» не комментировала.

«Сорок дней со дня смерти политика, значимая дата в православной традиции, прошли тихо, но исчезновение цветочных композиций привлекло внимание», — говорится в статье.

На 40-й день могилу Старовойта посетили две его дочери, пишет издание. Девушки возложили к кресту красные розы, некоторое время посидели там вдвоем, после чего быстро ушли.

О том, что Старовойт покончил с собой, стало известно 7 июля. Ранее в этот же день президент России Владимир Путин освободил его от должности главы Минтранса. В Следственном комитете сообщили, что тело бывшего министра обнаружили в личном автомобиле чиновника в Одинцовском городском округе. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о мотивах отставки Старовойта, сказал, что в указе Путина формулировки «в связи с утратой доверия» нет.

Церемония прощания со Старовойтом прошла в морге Центральной клинической больницы в Москве 10 июля. На нее приехали четыре из 10 вице-премьеров — Александр Новак, Марат Хуснуллин, Дмитрий Григоренко и Дмитрий Патрушев, а также преемник Старовойта на посту главы Минтранса Андрей Никитин, главы Минпромторга Антон Алиханов, Минприроды Александр Козлов, Минтруда Антон Котяков, Минэкономразвития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, Минсельхоза Оксана Лут и другие члены правительства.

Президента на церемонии не было — как пояснил Песков, этого не предполагал его рабочий график. Отвечая на вопрос журналистов, отправил ли глава государства венок, представитель Кремля заявил: «Что касается венка, да, президент, конечно, традиционно отправляет свои венки» (цитата по «Интерфаксу»). Об отправке венка от президента утром того дня сообщило РИА Новости, отметив, что он составлен из роз. Однако вскоре агентство аннулировало сообщение с объяснением, что оно вышло ошибочно.

Старовойта похоронили на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга 11 июля. Как писала «Фонтанка», на могиле остались венки от министра строительства Ирека Файзуллина, главы ДНР Дениса Пушилина, сенатора Александра Волошина, главы АвтоВАЗа Максима Соколова, а также от федерального дорожного агентства Росавтодор и компаний «Аэрофлот», «Автодор», «Совкомфлот», ГТЛК.