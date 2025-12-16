Силовики Украины, Литвы, Латвии и Чехии в координации с Евроюстом ликвидировали организованную преступную сеть, которая управляла мошенническими кол-центрами в Киеве, Днепре и Ивано-Франковске. От действий группы пострадали более 400 человек, а общий ущерб превысил €10 млн, сообщают Евроюст и литовская полиция.

По данным следственных органов и прокуратур этих стран, преступники создали организацию, чьи сотрудники получали вознаграждение, сумма которого составляла определенный процент от каждого мошеннического акта.

При этом использовались разные обманные схемы — например, аферисты выдавали себя за сотрудников банков и полиции, завоевывали доверие жертв, получали от них данные банковских карт и затем использовали их, чтобы завладеть чужим имуществом.

Чаще всего мошенники запугивали людей ложной информацией о взломе их банковских счетов и убеждали переводить крупные суммы денег на якобы «безопасные» счета.

«Члены группы также заманивали жертв, заставляя их загружать на свои телефоны или другие устройства программное обеспечение для удаленного доступа и вводить банковские учетные данные, что позволяло преступной группе получать доступ к банковским счетам жертв и управлять ими», — сказано в полицейском релизе.

По данным силовиков, сеть вербовала сотрудников для работы в украинских кол-центрах в Чехии, Латвии, Литве и других странах, жертвами ее мошеннических звонков также становились жители этих и других европейских стран.

Сами члены преступной группы играли различные роли в организации — одни звонили людям, другие готовили поддельные справки якобы из полиции и банков, а третьи собирали с жертв деньги, рассказывается в публикации.

За каждое успешно осуществленное мошенничество сотрудники получали до 7% от украденной суммы. Если речь шла о крупных «уловах» более €100 тыс., то лидеры группы обещали бонусы в виде наличных, нового автомобиля или квартиры в Киеве. Однако, как отмечает следствие, такой «результативности» никто из сотрудников кол-центра показать не смог.

Международная операция: 45 подозреваемых

Международную операцию по выявлению преступной сети и ее ликвидации страны провели 9 декабря 2025 года при финансовой поддержке со стороны Евроюста.

Евроюст — Агентство Евросоюза по сотрудничеству в области уголовного правосудия со штаб-квартирой в Гааге (Нидерланды). Оно координирует работу национальных правоохранительных органов — как государств-членов ЕС, так и других стран — в преследовании транснациональной преступности.

В ходе операции на территории Украины провели более 70 обысков, в результате которых силовики ликвидировали инфраструктуру, используемую для телефонного мошенничества. В рамках следственных мероприятий было изъято более 300 компьютеров, свыше 300 мобильных телефонов, несколько серверов и большое количество носителей информации.

Кроме того, правоохранители нашли и изъяли оружие различных категорий и боеприпасы различных калибров.

Как предварительно установило следствие, в кол-центрах работали около 100 человек из разных европейских стран. В Литве, Чехии, Латвии и на Украине в категорию подозреваемых попали 45 человек.

В июне глава партии «Справедливая Россия» и ее фракции в Госдуме Сергей Миронов высказал убеждение, что украинские кол-центры, которые занимаются мошеннической деятельностью против россиян, должны стать законными целями для «ударов возмездия» по ним со стороны российских военных. Он привел данные ФСБ, согласно которым на Украине действуют до 150 кол-центров, которые значительную часть украденных денег направляют на поддержку ВСУ.

В октябре директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что на Украине действуют более 120 кол-центров, которые занимаются вовлечением российских подростков и пенсионеров в терроризм под кураторством украинских спецслужб и военных. Он упомянул об этом, раскрывая сведения об операции СБУ «Паутина», в ходе которой запущенные из фур беспилотники атаковали военные аэродромы в нескольких регионах России 1 июня.