На Украине разочарованы отсутствием давления США на Россию и негласно готовятся к новому этапу конфликта, в котором будут больше полагаться на собственные силы. Об этом пишет Reuters в преддверии выступления президента Украины Владимира Зеленского в ООН и его встречи с американским коллегой Дональдом Трампом.

Во время этих мероприятий Зеленский будет добиваться от западных союзников увеличения помощи, но надежды Киева на ужесточение американских санкций против России тают, говорится в статье под заголовком «Украина не ждет чудес». Если некоторые предыдущие визиты украинского лидера в США были напряженными и даже скандальными из-за высоких ожиданий, то теперь на Украине складывается «новый прагматизм», сообщает агентство.

Хотя после февральской перепалки в Белом доме между Трампом и Зеленским стороны смогли возобновить обмен разведдаными и поставки американского оружия, никакое активное лоббирование не помогло убедить Трампа усилить давление на Москву, сказано в материале. Напротив, президент России Владимир Путин в последнее время добился череды «дипломатических побед», включая «торжественный прием», оказанный ему американским коллегой на Аляске, напоминает Reuters.

Как предполагает агентство, 23 сентября, за день до выступления на Генассамблее ООН, Зеленский может попросить Трампа ввести новые санкции против России. Киев также продвигает план саммита по Крыму — вероятно, с целью помешать обсуждению любого мирного соглашения с условием признания Крыма территорией России, продолжает агентство.

Сами украинцы сомневаются в возможности скорого окончания военного конфликта — только 18% считают, что это может произойти до конца года, сказал глава Киевского международного института социологии Антон Грушецкий.

В Украинском аналитическом центре, который раньше изучал Россию для выработки санкций, а теперь помогает ВСУ определять цели для беспилотников, не исключают, что Киев может лишиться поддержки даже со стороны Европы, а не только США.

Бывший высокопоставленный украинский чиновник, пожелавший остаться неназванным, усомнился, что Трамп вообще когда-либо усилит санкции против России. Он высказал мнение, что Украине было бы лучше сосредоточиться на укреплении собственных вооруженных сил.

Как передает агентство, чиновник «пренебрежительно» отозвался о многонедельных переговорах между Европой, Украиной и США по поводу гарантий безопасности для Киева после окончания конфликта, и сравнил процесс с «ритуальными танцами».

В свою очередь высокопоставленный источник Reuters среди европейских дипломатов заявил, что обмен разведданными с США и новый механизм закупки Украиной американского оружия имеют «решающее значение» для ВСУ. При этом он отметил «более уверенную» позицию Украины по запасам оружия — по его словам, это заметно по менее настойчивому тону публичных заявлений Зеленского в последнее время.