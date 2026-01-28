Министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексей Переверзев, арестованный по делу о мошенничестве, вышел из СИЗО под подписку о невыезде. Источники ТАСС и «Коммерсанта» в правоохранительных органах сообщают, что он заключил досудебное соглашение со следствием.

Переверзеву предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Ранее суд арестовал его до 19 марта. По данным «Ъ», Переверзев полностью признал вину и дал подробные показания о «противоправных действиях» региональных чиновников.

Следствие считает, что на Кубани более 10 лет действовали криминальные схемы в области дорожного строительства. Ущерб бюджету региона составил несколько миллиардов рублей, а к махинациям могут причастны высокопоставленные региональные и федеральные чиновники, пишет газета.

По данным «Коммерсанта», издания «Краснодар Онлайн» и других СМИ, Переверзев фигурирует в антикоррупционном иске Генпрокуратуры к бывшему главе Минтранса Кубани и экс-депутату Госдумы Анатолию Вороновскому, обвиняемому в получении крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК, предусматривает до 15 лет лишения свободы).

По версии Следственного комитета, Вороновский получил в общей сложности 25 млн рублей взяток в виде имущества и услуг в 2019-2020 годах, когда был вице-губернатором Краснодарского края и курировал дорожную сферу. В эту сумму вошли стоимость квартиры в Краснодаре, ремонт квартиры сына Вороновского в Сочи и благоустройство земельного участка семьи на Кубани. Как писал «Коммерсантъ» имущество и услуги Вороновский получал в качестве взяток от директора «Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления» (ДРСУ) Сафарбия Напсо. Издание отмечало, что именно Напсо дал показания на Вороновского в рамках досудебного соглашения. 2 декабря Госдума досрочно лишила Вороновского депутатского мандата. На следующий день Басманный районный суд Москвы арестовал его, в конце декабря арест продлили еще на три месяца.

Кроме того, прокуратура и ФСБ выявили множественные нарушения при заключении госконтрактов на дорожные работы в Краснодарском крае. По данным Генпрокуратуры, Вороновский и его доверенные лица — депутат Госдумы Андрей Дорошенко и депутат заксобрания Кубани Александр Кравченко — распределяли госконтракты на обустройство и обслуживание транспортной инфраструктуры среди узкого круга компаний, требуя от них откаты.

Сумма полученных ими откатов с 2016 по 2025 год составила около 2,8 млрд рублей. В январе суд арестовал активы Вороновского и Дорошенко на ту же сумму. В иске упоминаются свыше 120 объектов недвижимости и доли в 27 компаниях, занимающихся дорожным строительством.

Как пишет KubMash, Вороновский продвигал назначение Переверзева на должность главы Минтранса региона. После этого, считают надзорные органы, Вороновский продолжал влиять на решения краевых властей в области дорожного строительства. Переверзев, в свою очередь, перечислял средства подрядчиков в фонд «Моя Кубань», который, предположительно, был создан для легализации коррупционных доходов.