Против задержанного вице-мэра Сочи Евгения Горобца возбудили дело о злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК), за что предусмотрено до 10 лет лишения свободы. О деле сообщила пресс-служба главка МВД по Краснодарскому краю, не указав имени фигуранта, однако, по данным «Коммерсанта», это именно Горобец.

В сообщении полиции говорится, что, согласно оперативной проверке, один из руководителей городской администрации трудоустроил по блату в коммерческую фирму свою 25-летнюю дочь в обмен на лоббирование интересов компании. С июля 2025 года Девушка по факту не работала, однако ей ежемесячно платили зарплату.

В пятницу, 27 марта, Горобец и еще двое чиновников сочинской администрации — директор правового департамента Роман Рябцев и глава департамента муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов — были задержаны сотрудниками кубанского управления ФСБ.

Как позднее сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, все трое проходят по делу о взятке в размере 11 млн 750 тыс. рублей. Там уточнили, что Ачмизов находится под подпиской о невыезде.

Горобец в мэрии отвечает за сферу земельно-имущественных отношений. Вице-мэром он стал в августе 2024 года, одновременно возглавив департамент курортов, туризма и потребительской сферы. До того он работал заместителем гендиректора АО «Крайжилкомресурс» — официального оператора по вывозу и утилизации отходов в Сочи.

В сентябре 2024 года бывший мэр города Алексей Копайгородский, ушедший добровольцем участвовать в военной операции на Украине, был задержан в Луганске по делу о присвоении или растрате в особо крупном размере. Оттуда его доставили в Москву.

В ноябре того же года в столице по тому же делу взяли его жену Янину Копайгородскую.

В январе нынешнего года Генпрокуратура в рамках антикоррупционного иска потребовала изъять у экс-мэра в доход государства активы на общую сумму 1,6 млрд рублей. Как узнал «Коммерсантъ», среди этого имущества есть редкие вина и часы, цена которых близка к стоимости однокомнатной квартиры в Москве. В том же месяце иск был удовлетворен.

В начале марта дело Копайгородского и его жены поступило в Мещанский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Слушания начались 18 марта, бывший мэр и его жена заявили в зале суда, что не признают вину.