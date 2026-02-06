Дети депутата Госдумы от Краснодарского края Андрея Дорошенко, арестованные в конце января по делу о мошенничестве, попали под следствие после показаний экс-главы краевого Минтранса Алексея Переверзева. Об этом рассказали РБК два осведомленных источника.

Переверзева 22 января отправили под стражу по обвинению в крупном мошенничестве. Он пошел на досудебное соглашение со следствием, благодаря чему был вскоре выпущен из СИЗО под подписку о невыезде. В тот же день, когда он оказался на свободе, стало известно об аресте детей Дорошенко — 24-летней Миланы и 21-летнего Эльдара.

Согласно картотеке Центрального районного суда Сочи, Дорошенко-младших отправили под стражу 24 января. Оба подали апелляцию на это решение, но вышестоящий Краснодарский краевой суд 3 февраля оставил меру пресечения без изменений. В картотеке краевого суда указано, что дети депутата обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), за что грозит до 10 лет лишения свободы.

По словам собеседников РБК, Переверзев в рамках соглашения предоставил сведения, на основе которых следствие дало правовую оценку степени вовлеченности детей Дорошенко в криминальные схемы в области дорожного строительства на Кубани.

Как пояснили источники издания, Милана и Эльдар Дорошенко привлечены к делу, поскольку числятся учредителями и владельцами крупных кубанских компаний — «Северское дорожно-ремонтное строительное управление» («Северское ДРСУ»), «Арма-Лайн» и Производственно-коммерческая фирма «Дорожно-транспортная компания» (ПКФ ДТК). По версии следствия, эти компании среди прочих использовались в коррупционной деятельности при заключении госконтрактов на дорожные работы в регионе.

Генпрокуратура считает, что «Северское ДРСУ», «Арма-Лайн» и ПКФ ДТК фактически контролировал Алексей Дорошенко, который номинально переписал компании на детей, чтобы скрыть свое незаконное для участие в коммерческой деятельности.

Махинации в дорожной сфере Кубани ранее выявили ФСБ и Генпрокуратура. Последняя подала в Центральный райсуд Сочи антикоррупционный иск, ответчиками по которому значатся около 30 человек, включая Дорошенко и его детей. Записанные на них компании перечислены среди сторон по делу, привлеченных в качестве «третьего лица».

Главными и наиболее известными ответчиками по иску являются экс-глава кубанского Минтранса Алексей Переверзев и бывший депутат Госдумы Анатолий Вороновский (лишен мандата и помещен в СИЗО). Его доверенным лицом прокуроры считают Дорошенко. Из их близких родственников ответчиками, помимо детей Дорошенко, привлечены жена, сын и невестка Вороновского — Елена, Антон и Элизабет.

В конце января в рамках иска Генпрокуратуры Федеральная служба судебных приставов арестовала имущество Вороновского и Дорошенко на 2,8 млрд рублей. В том числе арест был наложен на три компании, записанные на детей кубанского депутата.