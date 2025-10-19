Задержанный в Баку исполнительный директор информагентства «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых освобожден из-под стражи и направляется в Россию. Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Ранее Захарова уже заявляла, что освобождение задержанных в Азербайджане россиян существенно поспособствовало бы процессу «скорейшей нормализации» отношений между двумя странами. «Значимым шагом на этом пути стало бы освобождение российских граждан, которые продолжают удерживаться азербайджанскими властями», — отмечала дипломат.

Главу редакции «Sputnik Азербайджан» (входит в российский медиахолдинг «Россия сегодня») Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова задержали в Баку 30 июня и арестовали на четыре месяца по обвинениям в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем.

В тот же день в Баку задержали редактора видеоагентства Ruptly (входит в состав телекомпании RT) Айтекин Гусейнову. Затем сотрудников «Sputnik Азербайджан» с местным гражданством освободили под подписку о невыезде.

10 октября на фоне личной встречи президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева обе страны освободили по одному арестанту. В Баку изменили меру пресечения Игорю Картавых, в Москве — бывшему директору Театра сатиры Мамедали Агаеву.

«Коммерсантъ» писал, что переговоры об освобождении российского журналиста велись «прежде всего на уровне помощников президента»: Юрий Ушаков работал по этому вопросу напрямую со своим азербайджанским коллегой Хикметом Гаджиевым, возглавляющим отдел по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана.