Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что считает «практически невозможным» договориться с Украиной по ключевым вопросам, включая вопросы территорий, и объяснил, в чем причина такого мнения. Тем не менее он снова выразил готовность к личной встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским и рассказал, как это может произойти. Ключевые заявления Путина — в материале RTVI.

О перспективах договоренностей с Украиной

Президент обратил внимание, что если еще недавно Киев исключал возможности прямых контактов с Москвой, то сейчас украинские представители сами об этом просят, «во всяком случае, предлагают».

Он напомнил, что уже говорил раньше, в частности, на пресс-конференции в Пекине, о готовности к таким контактам, но «смысла большого не видит».

«Почему? Потому что договориться будет с украинской стороной практически невозможно по ключевым вопросам. Даже если будет политическая воля, в чем я сомневаюсь, возникнут технические трудности», — сказал президент.

Он пояснил, что по Конституции Украины любые договоренности по территориям должны быть подтверждены на референдуме, а чтобы провести референдум, нужно отменить военное положение и сразу провести президентские выборы.

Дальнейшие процедуры тоже проходят при определенных условиях, в частности, должен работать Конституционный суд. Но на Украине «дошло до уничтожения судебной системы как таковой», заявил Путин.

«Поэтому вот этот бесконечный процесс — он в никуда», — заключил он.

О встрече с Зеленским

Путин назвал «избыточными запросами» предложения приехать в другую страну на прямые переговоры с Украиной.

«Если реально кто-то хочет с нами встретиться — мы готовы. Самое лучшее место для этого — столица Российской Федерации город-герой Москва», — сказал Путин, вызвав бурные аплодисменты и приветственные выкрики из зала.

По его словам, в России «точно совершенно» обеспечат условия для работы и безопасность украинских участников переговоров, если они приедут.

Об иностранных войсках на Украине

Возможность размещения иностранных воинских контингентов на Украине Путин назвал «одной из первопричин втягивания Украины в НАТО»

«Поэтому если там будут появляться какие-либо войска, особенно сейчас, в ходе боевых действий, — исходим из того, что это будут законные цели для их поражения», — заявил он.

Если же стороны достигнут решений, которые приведут к долгосрочному миру, то никакого смысла нахождения этих контингентов на территории Украины не будет, убежден глава государства.

В четверг, 4 сентября, на встрече в Париже европейские участники «коалиции желающих» представили свои предложения по гарантиям безопасности для Украины. В частности, президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил на совместной с украинским лидером Владимиром Зеленским пресс-конференции, что 26 стран заявили о готовности отправить войска на Украину после прекращения огня, либо выделить средства для поддержки миротворческой миссии и обеспечения безопасности страны на суше, море и в воздухе. Как подчеркнул Макрон, эти силы не будут иметь намерения или цели вести какую-либо войну против России.

О гарантиях безопасности

Если договоренности о мире будут достигнуты, то Россия «будет исполнять их в полном объеме», заявил Путин.

Он также сказал, что российская сторона будет уважать гарантии безопасности, которые «должны быть выработаны и для России, и для Украины». Однако пока на серьезном уровне никто этот вопрос с Москвой не обсуждал, добавил он.

О вступлении Украины в ЕС и НАТО

Путин подтвердил, что не имеет ничего против стремления Украины вступить в Евросоюз, потому что у каждой страны, по его словам, есть законное право, как строить свои международные связи и обеспечивать экономические интересы.

Он упомянул, что в то время, когда президентом Украины был Виктор Янукович, страна «должна была сопоставить чаши весов» и посмотреть, что она теряла «в прямом денежном выражении» в контактах с Россией из-за своего стремления к евроинтеграции.

«Президент Янукович посчитал и прослезился, потому что открытие рынков для конкурентоспособной европейской продукции убивало производство на самой Украине и закрывало кооперационные и торговые связи с Россией», — рассказал Путин.

Поэтому Россия никогда не имела ничего против вступления Украины в ЕС, другое дело — вопросы безопасности, продолжил он.

«Втягивание Украины в НАТО <…> напрямую нас касается с точки зрения обеспечения долгосрочных интересов России в области безопасности», — заявил глава государства.

Он отметил, что Янукович был против слияния с североатлантическим блоком, но «в результате госпереворота его отстранили от власти». Нынешние власти, по его словам, «продолжают уповать на вступление Украины в НАТО».

«Вот это нас совершенно не устраивает, даже несмотря на то, что каждая страна имеет право выбора в обеспечении своей собственной безопасности. Но без оглядки на безопасность самой России такие вопросы не решаются», — указал он.

Об отношениях с Трампом

С президентом США Дональдом Трампом у Путина, по его словам, «открытый диалог» и существует договоренность о том, что при необходимости они могут друг другу звонить.

«Никаких проблем для коммуникаций у нас нет», — подытожил он.

О мировом порядке на ближайшие десятилетия

Мир в ближайшие десятилетия будет «многополярным», считает Путин. Так он ответил на вопрос о том, будет ли он больше «западным» или «восточным».