В Ростове-на-Дону, где украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом, от взрыва пострадали жилые дома на двух центральных улицах. Ранения получили 13 человек, в том числе двое детей, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Из поврежденных домов эвакуированы свыше 200 жителей. На месте введен режим ЧС, объявил мэр Александр Скрябин. После атак на Ростов-на-Дону и Белгород СКР возбудил дела о терактах.

Удар по жилым домам

От удара беспилотника и последовавшего взрыва получили повреждения жилые дома на улицах Тельмана и Лермонтовской в центре Ростова-на-Дону.

«По оперативным данным, после атаки БПЛА в Ростове повреждены окна и балконы в 10 многоэтажных домах, а также легковые автомобили», — сообщил Слюсарь, добавив, что информация уточняется.

«Ранены 13 человек, в том числе двое детей. Семерым пострадавшим оказана первая медицинская помощь, они уже дома, шестеро находятся в больницах», — написал врио главы региона.

Ранее руководитель региона сообщил, что двое раненых, доставленных в городские больницы, находятся в тяжелом состоянии.

Как рассказал Слюсарь, из домов эвакуированы 212 человек. На месте работают саперы. После того, как они закончат осмотр, оцепление снимут и муниципальная комиссия приступит к оценке ущерба.

Мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин написал в своем телеграм-канале о развертывании пункта временного размещения для жильцов на базе 50-го лицея.

«По моему поручению в пункт временного размещения направлены для оказания психологической помощи психологи. Также направил заместителя по социальным вопросам Чернышову [Викторию Анатольевну] навестить пострадавших в больнице. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь», — сообщи мэр.

После атаки на Ростов-на-Дону в городе перекрыли несколько жилых кварталов, в телеграм-каналах предупреждают водителей о необходимости объезжать центральные улицы, так как там образуются пробки.

«На тротуарах лежат осколки выбитых окон. Повреждения получил магазин, расположенный на первом этаже одной из многоэтажек, выбиты окна и двери. На месте работают сотрудники МЧС, полиции, Росгвардии, работники прокуратуры и как минимум восемь бригад скорой помощи», — передал корреспондент ТАСС.

Одновременно ВСУ усилили атаки на Белгород, где ударам беспилотников подверглись в том числе здание правительства и гражданский автомобиль в центре города. Трое мирных жителей попали в больницу с ранениями и ожогами.

В связи с нападениями на гражданские объекты в двух российских городах Следственный комитет возбудил уголовные дела о терактах (ч.2 ст. 205 УК).

«В рамках уголовных дел устанавливаются военнослужащие ГУР МО [Главного управления разведки Минобороны] Украины, ВСУ, иных украинских воинских формирований, выполнявшие преступные приказы о совершении указанных террористических актов, а также командиры, отдавшие их», — заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Резко спикировал на пятиэтажку»: названа возможная цель дрона

Ростовский портал 161.RU опубликовал в своем телеграм-канале фото и видео выбитых окон и разрушений в квартирах, которые жители домов успели прислать до эвакуации.

Также очевидцы засняли последствия атаки с улицы.

Очевидцы рассказали 161.RU, что беспилотник был похож на «кукурузник» (самолет Ан-2). Некоторые не видели самого дрона, но услышали сильный взрыв.

«Мы не поняли, что произошло. Был сильный звук взрыва, потом столб дыма. Ноги трясутся», — приводит слова очевидцев телеграм-канал сайта.

Как утверждает SHOT, Ростов-на-Дону атаковали беспилотником «Аэропракт» — «Летучая лисица».

«Атаковавший дом в Ростове-на-Дону беспилотник мог нести на себе до 20 кг взрывчатого вещества. <…> Весь удар на себя принял парапет крыши», — сказано в другой публикации телеграм-канала.

Mash показал момент пролета беспилотника над центром города, отметив, что это первая атака «Лисицами» на регион.

Позднее Mash написал, что целью атаки был штаб Южного военного округа — якобы именно в его направлении и летел беспилотник.

«Над центром города дрон резко сменил траекторию и спикировал в жилую шестиэтажку. Удар пришелся в район 4-го и 5-го этажей, повреждено по меньшей мере 10 квартир», — сообщил канал.

«Чтобы потом сказать о жестокости русских»

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин объяснил атаку по Ростову-на-Дону попытками сорвать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоится 15 августа на Аляске.

«Думаю, сегодня ВСУ будут предпринимать все усилия для того, чтобы сорвать переговоры. Они будут организовывать провокации, прикладывая все усилия к тому, чтобы ответ России привел к отмене встречи Путина и Трампа», — сказал он «Ленте.ру».

Швыткин добавил, что ответ России на атаки будет неизбежен, если главы двух государств не смогут достичь договоренностей.

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий также связал атаки по российским городам с предстоящими на Аляске переговорами. В разговоре с ТАСС он напомнил, что накануне второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня ВСУ организовали подрывы железнодорожных путей в Брянской и Курской областях.

«Но Россия не поддалась тогда на провокации. Уверен, не сделает этого и сейчас» , — заключил Слуцкий.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с ТАСС назвал атаку на Ростов-на-Дону «провокацией» с целью вызвать Россию на ответный удар.

«Чтобы потом сказать о жестокости русских, когда уже договорились о переговорах», — добавил сенатор.

Блогер Юрий Подоляка высказал мнение, что атаки на Ростов-на-Дону и Белгород были совершены днем, «чтобы жертв было больше». Он тоже считает, что Киев таким образом пытается сорвать переговоры на Аляске, куда украинского президента Владимира Зеленского не пригласили.

Военный блогер Владимир Романов задался вопросом, почему столь крупный беспилотник беспрепятственно пролетел в центр города.

«Отсутствие фактической работы ПВО там, где его действительно много, — вызывает вопросы», — написал он в своем канале «Romanov Лайт».

План Киева состоит в том, чтобы атаковать не военные, а легкодоступные гражданские объекты с целью, чтобы Россия нанесла ответный удар и тем самым ухудшила фон для переговоров на Аляске, заявил Инфо24 депутат Госдумы Виталий Милонов. Кроме того, парламентарий назвал украинские атаки на российские города реакцией на неудачи ВСУ в зоне боевых действий.