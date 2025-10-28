Министерство лесного хозяйства Амурской области обратилось в Арбитражный суд Иркутской области иском к авиакомпании «Ангара» по возмещению ущерба лесным насаждениям. По данным из судебной картотеки, ведомство требует 535 тыс. рублей, обратил внимание «Ъ».

Министерство обратилось с требованием о взыскании ущерба «вследствие крушения пассажирского самолета АН-24 на территории лесного участка в Тындинском лесничестве Амурской области», говорится в определении суда о принятии искового заявления.

Иск рассмотрят в упрощенном порядке. До 12 ноября «Ангара» должна представить «письменный мотивированный отзыв на исковое заявление по существу заявленных требований».

Самолет Ан-24 (Хабаровск — Благовещенск — Тында) разбился утром 24 июля во время захода на посадку в аэропорту Тынды. Все 42 пассажира и шестеро членов экипажа, находящиеся на борту, погибли. Обломки и горящий фюзеляж были найдены на склоне горы в 15 км от Тынды.

В качестве основных причин произошедшего рассматривались ошибка экипажа и техническая неисправность судна. В Межгосударственном авиационном комитете рассказали, что сохранилась только информация речевого самописца, а носитель параметрических данных (магнитная лента) сгорел. Согласно анализу записи, до момента столкновения с землей все системы самолета находились в рабочем состоянии.

Позже стало известно, что за месяц до катастрофы Ространснадзор проверял авиакомпанию и выявил множество нарушений, отстранив восемь самолетов от выполнения полетов из парка перевозчика. В конце июля Росавиация лишила «Ангару» сертификата, который позволял ей обслуживать авиатехнику.

Кроме того, с 5 ноября авиакомпания не сможет выполнять коммерческие рейсы. Продажа билетов на все рейсы «Ангары» прекращается с 1 ноября. Тем, кто уже купил билеты на перелеты после 5 ноября, компания вернет их полную стоимость по заявке на возврат.

В настоящее время Ан-24/26 «Ангары» летают по 11 региональным направлениям, выполняя рейсы между Хабаровском, Благовещенском, Зеей, Тындой, Иркутском, Ербогаченом, Киренском, Нижнеангарском, Улан-Удэ, Таксимо, Чарой, Читой, Бодайбо, Николаевском-на-Амуре и Охотском.

Росавиация отметила, что после приостановки работы «Ангары» на всех ее маршрутах будут работать другие авиакомпании.