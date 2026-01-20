Ленинский районный суд Курска взыскал более 4 млрд рублей в доход государства с депутата областной думы Максима Васильева, осужденного по делу о хищении денег при строительстве укреплений в регионе. Еще 900 тыс. рублей его обязали заплатить в городской бюджет Курска в качестве госпошлины, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Слушания прошли 20 января в закрытом режиме. Своим решением суд удовлетворил иски заместителя генпрокурора России, который в интересах государства требовал взыскать с Васильева и других ответчиков указанные суммы в порядке солидарной ответственности.

Решение суда в части взыскания с экс-депутата более 4 млн рублей подлежит немедленному исполнению, сказано в сообщении.

Помимо Васильева, ответчиками по искам замгенпрокурора значатся еще девять человек и восемь организаций:

— бывший гендиректор АО «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин, его заместители Игорь Грабин и Снежана Мартьянова;

— экс-глава департамента областного ЖКХ Владислав Мартьянов (родной брат Снежаны Мартьяновой);

— экс-депутат облдумы и бывший глава «Курских электрических сетей» Юрий Бессонов;

— экс-глава фонда капремонта Ивановской области Денис Федоров;

— учредители ООО «Яртэс инжиниринг» Максим Воронин и Владимир Коноплев;

— владелец и директор ООО «Техимпэкс» Иван Уткин;

— компании «КТК Сервис», «Техимпэкс», «Торговый дом Курск», «Энерго Ресурс», «СИЭМИ», «Электростроймонтаж», «Яртэс Инжиниринг», «Энергосистема».

В конце декабря 2025 года Максима Васильева приговорили к 5,5 года колонии и штрафу в 800 тыс. рублей за хищение 5 млн рублей при строительстве защитных сооружений на границе Курской области. Бывший депутат полностью признал вину, заключив досудебную сделку со следствием.

Как сообщалось, по условиям сделки Васильев выдал сведения, вскрывшие намного большие масштабные хищения в Курской области. В результате ему вменили только лично совершенное хищение на сумму 5 млн рублей, а не 152,8 млн рублей в составе группы.

О задержании Васильева стало известно в апреле 2025 года — вскоре после того, как по подозрению в особо крупном мошенничестве при строительстве фортификаций был задержан бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов. Между этими двумя событиями ТАСС сообщил, что именно Васильев был одним из тех, кто дал показания на Смирнова, при этом в публикации отмечалось, что депутат находится в зоне СВО. Смирнов также заключил сделку со следствием и признался, что брал не только взятки за контракты по строительству защитных сооружений, но и «откаты» на стройках ДНР. Незадолго до ареста Васильев хвалил качество фортификационных сооружений на границе с Украиной, заявив, что если их «нормально эксплуатировать, то это неприступные крепости».

Максим Васильев, занимавший в Курской облдуме должность замглавы комитета по бюджету, налогам и экономразвитию, получил скандальную славу, когда опубликовал в соцсетях ролики из Мексики, где праздновал наступление 2023 года. На одном из видео депутат готовил коктейль и закусывал креветками со словами: «Много денег! Много хорошего настроения! <…> С Новым годом!»

После мощной негативной реакции Васильеву пришлось покинуть должность зампреда комитета по бюджету. Позднее он записал новое видео, в котором заявил, что мексиканский ролик был шуточным и предназначался для личного архива. Он грозил найти тех, кто «украл» и распространил видео.