Власти Москвы не собираются менять названия улиц и других городских объектов, связанных с Украиной, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «Комсомольской правде».

Журналист, задавший вопрос главе города, отметил, что на Украине переименовывают улицы «в рамках борьбы с советским прошлым», тогда как некоторые россияне задаются вопросом: «Ну, а чего же мы терпим?» Он напомнил, что в Москве есть улица Леси Украинки, набережная Тараса Шевченко и станция метро «Киевская», и спросил у Собянина: что можно ответить тем, кто призывает принять аналогичные меры в России?

«Вы же читаете, что президент говорит: украинский народ — это братский народ. То, что сегодня во главе правительства Украины стоят какие-то придурки, это не означает, что надо разорвать связь с самим народом, поменять названия и сказать, что мы вас теперь ненавидим. Это будет безответственно», — сказал столичный мэр.

Собянин также порассуждал о советских названиях, напомнив о попытках переименовать станцию метро «Войковская», которая была названа в честь цареубийцы Петра Войкова.

«Большинство москвичей сказали: „Да нам вообще все равно, кто был Войков. Мы просто выросли на улице Войковской. Это звук такой, к которому мы привыкли исторически. Ничего не собираемся переименовать“», — сказал он.

В Москве действует система голосования в рамках проекта «Активный гражданин», где «очень просто выясняются эти вопросы», отметил Собянин.

«Что касается меня, ну, когда мне совсем делать нечего будет, я начну топить за переименования. А пока мне без этого хватает проблем и задач», — заключил мэр.

Переименования в Москве

В июле 2024 года Собянин подписал указ о переименовании площади Европы, расположенная вблизи Киевского вокзала в Москве, в площадь Евразии. Она была открыта в 2002 году в рамках совместного российско-бельгийского проекта. Причина переименования не называлась. По сообщению агентства «Прайм», предполагается, что новое название должно отражать «более широкую географическую концепцию Евразии».

В марте 2023 года с флагштоков на площади Европы сняли флаги 48 европейских стран. После переименования площади флаги вернули, но среди них почти не оказалось флагов государств ЕС. В частности, теперь там развеваются флаги Непала, ОАЭ и Монголии. Из стран ЕС на флагштоках представлена в том числе Венгрия.

В 2022 году территория у посольства США в Москве получила название «Площадь Донецкой Народной Республики». В том же году территории у посольства Великобритании присвоили название «Площадь Луганской Народной Республики (ЛНР)».

Весной 2023 года власти Москвы объявили о переименовании четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) из Киевско-Горьковского в Калужско-Нижегородский. В столичном департаменте транспорта тогда заявили, что такое решение было принято, чтобы «упростить навигацию для пассажиров»

«В коммуникации унифицировали название <…> диаметра и железнодорожного направления, используя Калужское направление не как топоним, а как указание направления следования поездов на этом железнодорожном радиусе, первый крупный город на котором — Калуга», — сообщили в дептрансе.

Инициатив о переименовании одноименных станции метро, улиц, вокзалов и площади Киевского вокзала департамент не выдвигал, добавили в пресс-службе.