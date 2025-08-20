Венгрия подходит по своим параметрам в качестве переговорной площадки для президентов России, США и Украины, так как является нейтральной стороной конфликта. Об этом «Ленте.ру» рассказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По словам депутата, у премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сложились хорошие отношения как с президентом России Владимиром Путиным, так и с американским лидером Дональдом Трампом. Чепа отметил, что не видит подводных камней на этой площадке.

«Если будет достаточное время, спецслужбы и США, и России, конечно, помогут, координируя действия со спецслужбами в Венгрии, и сумеют обеспечить безопасность», — пояснил парламентарий.

Axios со ссылкой на источники ранее писало, что Трамп рассчитывает на то, что трехсторонняя встреча с участием российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского состоится 22 августа. По информации источников Reuters, среди потенциальных мест для встречи президентов рассматриваются европейские города и на Ближнем Востоке.

Одним из вероятных мест встречи Путина и Зеленского называют Венгрию — об этом Reuters рассказал неназванный высокопоставленный представитель Белого дома. В посольстве России в Будапеште в ответ на запрос RTVI сказали, что пока не располагают информацией на этот счет.

Венгрия ранее рассматривалась и как возможное место встречи президентов России и США. Источники CNN позднее подтвердили, что это был один из реальных вариантов, но в итоге Путин согласился прилететь на Аляску.