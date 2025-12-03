Россия внимательно следит за положением христиан и алавитов в Сирии. В Москве отмечают, что нынешние власти республики стремятся разобраться в случаях с нападениями на религиозные меньшинства, о которых сообщалось ранее. Об этом замминистра иностранных дел Сергей Вершинин рассказал в специальном интервью RTVI.

«Мы, конечно, внимательно следим за этим», — сказал Сергей Вершинин.

«То, что вы сказали [о проблемах христиан и алавитов], — это имело место. Мы видим и отмечаем, что сирийское руководство пытается разобраться в случившемся. Наверное, вы знаете о том, что назначены специальные комиссии по расследованию случившегося, по наказанию того, кто допустил, возможно, какие-то ошибки и неправильные действия», — добавил Вершинин.

По словам дипломата, Россия призывает к диалогу внутри Сирии и «учету особенностей всех конфессиональных и этнических сообществ», которые образуют единый сирийский народ.

В декабре 2024 года сирийские антиправительственные силы во главе с группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ*) взяли в Дамаск и свергли президента Башара Асада. Он уехал в Россию вместе с семьей, где получил убежище. Временным президентом Сирии стал лидер ХТШ* Ахмед аш-Шараа (также известный как Абу Мухаммед аль-Джулани).

В марте 2025 года произошли столкновения между новыми властями и жителями прибрежных провинций Латакия и Тартус. Правозащитники сообщали, что погибли более 1000 человек. Власти утверждали, что ликвидируют остатки сил Асада. Местные жители рассказывали, что силовики расстреливали на улицах мужчин, грабили и жгли дома. Жертвами, в первую очередь, были алавиты — религиозное шиитское меньшинство, игравшее заметную роль при власти Асада.

Также сообщалось об угрозе в отношении христианского меньшинства страны. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что в Сирии «происходят убийства целых семей, в том числе женщин и детей» и «внесудебные казни по конфессиональному признаку».

В июне террорист вошел в греческую православную церковь Святого Илии в Дамаске, когда там шла воскресная служба, открыл огонь, а затем устроил взрыв. Погибли десятки человек. Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X назвал произошедшее геноцидом. Власти Сирии заявили, что смертник был связан с ИГ*.

* организация признана в России террористической и запрещена