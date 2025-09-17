Песни Аллы Пугачевой надо включить в программу обучения в российских школах, заявил ее бывший муж — народный артист России Филипп Киркоров — в интервью ТАСС. «Потому что это высокое искусство, эпоха, целая жизнь», — объяснил он свою точку зрения.

По словам Киркорова, в школьную программу должны быть включены произведения в исполнении нескольких известных представителей отечественной эстрады. В их числе он назвал Иосифа Кобзона, Льва Лещенко и Муслима Магомаева. Они, как утверждает артист, — это «наши классики, наши корни», а «их творчество очень глубокое и настоящее».

Кроме того, школьников над знакомить с творчеством Валерия Леонтьева, заявил Киркоров. Он признался, что сам учился на примере этого исполнителя и благодаря ему получил «вдохновение стать артистом». Также, по его словам, в учебную программу надо включить произведения, написанные композитором Игорем Крутым.

В репертуаре Кобзона Киркоров особо выделил песни о любви к Родине, которые «больше никто не споет так же честно», а у «великолепного» Магомаева высоко оценил произведения «о любви к земле и дому».

«Я вырос на таком искусстве. <…> Я бы обязательно включил творчество этих артистов — оно по-настоящему ценное», — заключил музыкант.

Говоря о современной эстраде, которую уместно было бы изучать в российских школах, Киркоров не забыл и свою бывшую супругу — народную артистку СССР Аллу Пугачеву, которая покинула страну после начала специальной военной операции на Украине и неоднократно критически высказывалась по поводу политики Кремля.

«Потому что это высокое искусство, эпоха, целая жизнь», — обосновал свое предложение певец.

Недавно Пугачева дала первое большое интервью после начала СВО, в котором, в частности, крайне лестно и уважительно отозвалась о лидере самопровозглашенной Ичкерии Джохаре Дудаеве, который официально признан организатором террористической деятельности в России.

После этого адвокат Александр Трещёв подал против артистки иск на 1,5 млрд рублей, сочтя себя оскорбленным как участник Афганской войны, а представители организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой лишить Пугачеву звания народной артистки.

Актер Леонид Ярмольник и продюсер Иосиф Пригожин заявили RTVI, что Пугачеву не стоит лишать этого звания, поскольку ее высказывания в интервью никак не связаны с «талантами и заслугами», за которое оно было ей присвоено.

Киркорова тоже призывали лишить звания народного артиста: в прошлом году с этой инициативой выступал все тот же ФПБК и его основатель Виталий Бородин. Годом ранее он выдвигал аналогичное предложение из-за участия артиста в скандальной «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой. В Минкульте тогда поясняли, что звание народного артиста может быть отозвано только за тяжкое преступление.