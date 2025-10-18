Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) потребовал извинений от американской газеты The Washington Post (WP), которая приписала ему чужую цитату. Об этом он заявил на своей странице в соцсети Х.

«Еще один показательный случай искажения правды фейком от The Washington Post. Я сделал репост публикации из телеграм-канала, но в вашей статье эти цитаты приписаны мне. Это все равно что обвинять пользователей в ретвитах», — пояснил Дмитриев.

Он призвал WP исправить ошибку, извиниться и начать внутреннее расследование.

Речь идет о материале WP от 18 октября, опубликованном под заголовком «Похоже, своим телефонным звонком Путин изменил мнение Трампа по Украине. Снова». В нем цитата «Итог турне Зеленского одним предложением — Путин снова всех переиграл» была приписана Дмитриеву.

На самом же деле это цитата из сообщения телеграм-канала «Пул N3», репост которого сделал глава РФПИ в своем канале. В посте говорится, что после телефонного разговора Путина с Трампом визит украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон якобы «утратил всякий смысл», и состоявшаяся в Белом доме встреча американского и украинского лидеров это «подтвердила».

«На брифинге по итогам визита Зеленский произнес фразу-мем “Мы договорились не говорить про Tomahawk, потому что США не хотят эскалации”, хотя неделю трубили, что именно за ними и летел. И больше ничего, кроме набора клише, не сказал. То есть возвращаться в Киев придется абсолютно ни с чем», — пишет «Пул N3».

На момент написания материала неточность в публикации WP была уже исправлена. Газета уточнила, что Дмитриев сделал репост фразы из телеграм-канала, автором которого является журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 17 октября. Она шла порядка 2,5 часа, после чего «резко завершилась». Источник Axios назвал переговоры «непростыми» и заявил, что американский лидер вел себя «жестко».

Другой собеседник издания отметил, что со стороны Трампа прозвучало «несколько резких заявлений». Также американский президент якобы пообещал Зеленскому посмотреть, что «будет на следующей неделе», имея в виду свой предстоящий саммит с Путиным в Будапеште.

Axios утверждает, что в ходе переговоров Зеленский настаивал на передаче Киеву дальнобойных крылатых ракет «Томагавк», однако Трамп не проявил гибкости в данном вопросе. На открытой части встречи американский глава подчеркнул, что намерен обсудить с президентом Украины удары вглубь России. Вместе с тем он дал понять, что не хотел бы отправлять Киеву «Томагавки».

«Лучше закончить эту войну без “Томагавков”. И, я думаю, мы близки к этому», — отмечал он.

Пока Зеленский летел в Вашингтон, Трамп разговаривал по телефону с Путиным. В ходе этого разговора лидеры договорились провести саммит в Будапеште. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что подготовка к их приезду уже началась. Европейские чиновники в беседе с El Pais назвали предстоящую встречу Трампа и Путина «политическим кошмаром» и проявлением «пренебрежительного отношения» американского главы к ЕС.