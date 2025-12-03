Мошенники могут взять за основу «схему Долиной» и использовать ее для наживы. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала адвокат Людмила Айвар.

Она отметила, что скандальная история с продажей квартиры российской певицы Ларисы Долиной «открыла ящик Пандоры». Теперь каждый, по ее словам, может продать недвижимость или автомобиль, получить деньги, перевести их, а после заявить, что его обманули.

Говоря о «деле Долиной», Айвар подчеркнула, что с точки зрения защиты прав и интересов добросовестного покупателя система правосудия подошла к судопроизводству «непрофессионально». Людей возмутило то, что знаменитый человек может повлиять на вынесение решения, объяснила она.

Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков рассказал, что на фоне скандала с артисткой россияне стали чаще отказываться от покупки жилья у пожилых собственников. Сами риелторы, по его словам, жалуются, что работать с объектами таких продавцов «становится тяжелее».

Однако, многие люди осознают, что масштабы скандала «преувеличены», добавил Барсуков. По его мнению, реакция в обществе не совсем адекватна тому «небольшому количеству дел», которые были.

В августе 2024 года Долина призналась, что стала жертвой мошенников. Аферисты, представившись сотрудниками Росфинмониторинга, связались с ней через Telegram и убедили певицу продать квартиру в Хамовниках за 112 млн рублей. После этого они заставили ее перевести деньги на «безопасные счета». Квартира, в свою очередь, перешла в собственность преподавательницы по английскому языку Полины Лурье.

Весной 2025 года суд признал сделку недействительной и жилье было возвращено исполнительнице. Злоумышленники, устроившие аферу, получили наказания от 4 до 7 лет лишения свободы со штрафами до миллиона рублей.

Лурье тем временем предпринимала попытки оспорить решение суда, однако все они оказались безуспешными. В частности, 27 ноября ее жалобы были отклонены Вторым кассационным судом общей юрисдикции. Накануне, 2 декабря, она обратилась в Верховный суд России. Как пояснила ее адвокат Светлана Свириденко, в эту инстанцию была подана жалоба с требованием отменить решения предыдущих судов, отклонить иск певицы об аннулировании сделки купли-продажи и удовлетворить иск покупательницы квартиры к Долиной.

Эта история вызвала широкий резонанс в обществе и привлекла внимание законодателей. В судебной практике ее стали называть «схемой Долиной» или «кейсом Долиной». Сама артистка столкнулась с волной хейта как от людей, так и от компаний. Согласно опросу «Ленты.ру», 95% россиян осудили певицу и только 5% респондентов ответили иначе, подчеркнув, что исполнительница «вернула свое жилье».