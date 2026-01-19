У Полины Лурье, купившей квартиру у народной артистки России Ларисы Долиной, могут быть основания для искового заявления к певице на фоне ее выселения. Об этом сообщил в беседе с «Лентой.ру» юрист Юрий Капштык.

Лурье может потребовать компенсацию, поскольку не могла воспользоваться помещением из-за действий злоупотребления со стороны артистки. Кроме того, она вправе настоять на возмещении ущерба, если в квартире есть существенные повреждения. Все это, по словам эксперта, основания для иска к исполнительнице.

Сложившуюся ситуацию юрист назвал «сложной». Он отметил, что между сторонами идет «позиционная юридически-правовая война». Чтобы облегчить процесс, участникам следовало бы определить срок, в который Долина могла бы вывезти свое имущество, а также договориться о компенсации в виде аренды жилого помещения на этот период, подчеркнул эксперт.

«По крайней мере, Лурье знала бы, что договорные отношения между ними существуют, оплата производится. И это несколько бы упростило ситуацию», — добавил Капштык.

В свою очередь адвокат Ольга Власова сообщила изданию, что у певицы не осталось шансов на то, чтобы вернуть себе недвижимость. Кроме того, ей придется заплатить исполнительский сбор в размере 10 тыс. рублей, так как она не исполнила добровольно решение суда. В случае, если вещи артистки будут сданы на хранение, то и эти расходы придется погасить ей.

Летом 2024 года Долина заявила, что стала жертвой мошеннической схемы, из-за которой продала квартиру в Хамовниках по сниженной стоимости — за 112 млн рублей. Покупательница жилья Лурье о мошенничестве не знала, однако могла лишиться и недвижимости, и денег, так как суды один за другим принимали решения в пользу Долиной, пытавшейся восстановить право собственности на квартиру. В итоге Лурье обратилась в Верховный суд (ВС) как в последнюю инстанцию и 16 декабря 2025 года добилась победы. После этого решение уже не могло быть пересмотрено.

19 января судебные приставы передали адвокату Лурье Светлане Свириденко ключи от бывшей квартиры Долиной. В присутствии представителей силовых структур и понятых дверь вскрыли и провели опись находившегося внутри имущества. О передаче ключей Лурье ранее сообщали ТАСС Свириденко и адвокат Долиной Мария Пухова. Последняя подчеркнула, что о принудительном выселении речи не идет. По ее словам, приставы лишь проверяют, что решение суда об освобождении квартиры певицей было исполнено добровольно и в установленный законом срок.

Свириденко, в свою очередь, заявила РБК, что «приставы осуществляют выселение, проверяют отсутствие в квартире вещей должника». РИА Новости юрист сообщила, что Долина и ее родственники сняты с регистрационного учета. Как пишет Baza, певица не успела забрать часть вещей, и их дальнейшая судьба остается неопределенной. Канал уточняет, что Лурье, получив ключи, теперь имеет право заменить замки. При этом приставы обязаны провести опись имущества вне зависимости от того, перейдут ли оставшиеся вещи Долиной к новой владелице квартиры или их потребуется вернуть.

Сама Долина, по данным телеграм-каналов, заканчивает отпуск в Объединенных Арабских Эмиратах и планирует вернуться в Россию 20 января. Как утверждает Mash, двухнедельный отдых в пятизвездочном отеле на отдельном острове в Абу-Даби обошелся певице в 1,4 млн рублей. В публикации отмечается, что в момент, когда стало известно о принудительном выселении артистки, «Долина, по словам очевидцев, смеялась и потягивала кальян».