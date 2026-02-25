Президент Владимир Путин присвоил первому вице-премьеру Денису Мантурову звание Героя России. С этим его публично поздравили директор Росгвардии Виктор Золотов и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Мантуров отмечен высшей наградой в связи с «успехами российского оборонно-промышленного комплекса, подтвержденными в ходе СВО и на международной арене», пишет телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на источник.

В Кремле о присвоении звания Героя России Мантурову не сообщалось. Соответствующий указ официально не публиковался. Согласно сайту Кремля, 23 февраля Путин провел церемонию вручения государственных наград военнослужащим Минобороны и Росгвардии. В опубликованном списке удостоенных звания — девять военных, имя вице-премьера там не значится.

То, что Мантуров получил награду именно 23 февраля, в день своего рождения, стало известно из поздравления Кадырова, которое тогда же появилось в его телеграм-канале.

«Сегодня, в День защитника Отечества, у нас появился еще один прекрасный, знаменательный и символичный повод его поздравить: Указом Президента России Денис Валентинович удостоен высшего звания “Герой Российской Федерации”», — написал глава Чечни.

В посте Кадырова говорится, что награда «без всякого сомнения» является заслуженной.

«Денис Валентинович — настоящий профессионал своего дела, достойный единомышленник и надежный соратник Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Мы знаем его и как истинного патриота нашего Отечества», — сказано в публикации.

В среду, 25 февраля, о присвоении первому вице-премьеру звания Героя России упомянула пресс-служба Росгвардии. По ее данным, Золотов перед началом расширенного заседания коллегии ведомства с участием Мантурова от имени личного состава поздравил его с днем рождения и присвоением высшего звания.

Денис Мантуров занимает пост первого заместителя председателя правительства с мая 2024 года. На этом посту он курирует вопросы промышленности, технологического развития и гособоронзаказа. В 2012—2024 годах Мантуров был министром промышленности и торговли, с 2022-го совмещал пост главы Минпромторга с должностью вице-премьера. В сентябре 2024 года Путин включил Мантурова в Совет безопасности. Мантуров ранее был удостоен орденов Дружбы (2008), Почета (2009), «За заслуги перед Отечеством» II степени (2022). Ему также было присвоено звание Заслуженного экономиста России (2019).

По закону от 1992 года «Об установлении звания Героя Российской Федерации», оно присваивается президентом «за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига».

Согласно «Мегаэнциклопедии Кирилла и Мефодия», больше всего награжденных званием Героя России было в 1995, 1996, 2000, 2022, 2023 и 2024 годах. Абсолютно лидирует 2000 год, когда «Золотой звезды» Героя были удостоены 176 человек (в подсчетах не учитываются закрытые указы, о которых не объявлялось публично).

Среди обладателей звания Героя России — глава Чечни Рамзан Кадыров (с 2004 года), первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко (2018), основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин (2022), депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов (2022), директор Росгвардии Виктор Золотов (2024).

В декабре 2019 на итоговой пресс-конференции Путин сказал, что «просто так» звание Героя России не раздает. Комментируя наличие этого звания у Ахмата и Рамзана Кадыровых, президент рассказал, что Кадыров-старший впоследствии говорил ему, что с Россией Чечне лучше, чем с другими странами. Нынешний глава республики, как тогда отметил Путин, «ежедневно» подвергается опасности, «под пули лезет».