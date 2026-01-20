Президент Украины Владимир Зеленский пока отказался ехать в Давос. По данным СМИ, на полях давосского Всемирного экономического форума предполагалась его встреча с американским лидером Дональдом Трампом. В ходе брифинга, запись которого публикует РБК-Украина, Зеленский также высказался по поводу полученного им приглашения от главы Белого дома войти в созданный им «Совет мира».

Отвечая на вопрос по поводу «Совета мира», президент Украины указал на тот факт, что приглашения от Трампа также получили Россия и Беларусь.

«Приглашение мы получили, дипломаты работают над ним. Но Россия — наш враг, Беларусь — его союзник, сложно представить как мы с Россией можем быть вместе в том или ином совете», — сказал Зеленский (цитата по РБК-Украина).

Говоря об участии в форуме в Давосе, украинский лидер рассказал, что пока остается в Киеве из-за ночного массированного обстрела со стороны России.

Минобороны России подтвердило массированный удар в своем отчете 20 января. Согласно сводке ведомства, высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотниками были поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, которые используются ВСУ, склады боеприпасов и цеха по производству дронов дальнего действия. В заявлении Минобороны говорится, что удар стал ответом на «террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России».

«Безусловно я выбираю Украину в данном случае, а не экономические форумы. Но все может измениться каждую минуту. Потому что для меня и украинцев очень важно закончить эту войну», — приводит агентство ответ Зеленского.

Он пояснил, что поездка в Швейцарию еще возможна, как и встреча с Трампом, но при условии, если там состоится подписание между Украиной и США плана «экономического процветания» и гарантий безопасности. Зеленский назвал оба документа очень важными и отметил, что «остается последняя миля», чтобы их завершить.

Ранее главный корреспондент Financial Times (FT) в Киеве Кристофер Миллер сообщил в X со ссылкой на осведомленные источники, что Зеленский испытывает «некоторую нерешительность» по поводу участия в «Совете мира», поскольку приглашения туда также получили президент России Владимир Путин и главы государств, поддержавших российскую военную операцию.

Прежде чем принять приглашение, Зеленский хочет лучше понять принципы работы Совета, в частности, намерен ли Трамп сделать его независимым или это станет заменой совету, который в настоящее время обсуждается американскими и украинскими переговорщиками в рамках мирного плана, написал журналист.

Миллер также сообщал, что Зеленский еще не решил, будет ли присутствовать на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который стартовал 19 января и завершится 23-го.

«В Давос он [Зеленский] не поедет, если не состоится содержательная встреча с Трампом для подписания плана экономического процветания», — говорится в посте корреспондента FT, который пообщался с близким к Зеленскому высокопоставленным чиновником.

Ожидалось, что украинский лидер встретится в Швейцарии с Трампом и европейскими коллегами и, возможно, подпишет ключевой документ об экономическом процветании страны, который был согласован с США. Сейчас неясно, состоится ли эта встреча, сказал Миллеру его собеседник. По словам этого чиновника, президент Украины пока остается в Киеве для координации экстренных мер после ночного массированного удара.

Как отмечает Миллер, заявления его киевских собеседников прозвучали спустя несколько часов после того, как в Кремле подтвердили получение Путиным приглашения от Трампа войти в «Совет мира».