Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом призвал пересмотреть процедуру вступления Киева в Европейский союз, чтобы обойти вето Венгрии, которое на протяжении длительного времени блокирует продвижение украинского членства.

Выступая перед журналистами, Зеленский заявил в эфире украинского телеканала «Новости.Live»:

«Украина будет в Евросоюзе — с Орбаном или без… Изменение процедуры означает найти путь, как обойтись без вето. Это просто несправедливо — рассказывать байки об Украине. И это делает сегодня один человек, которому кажется, что он имеет влияние. Влияние имеет только время. Премьер-министр Венгрии просто тормозит этот процесс… В истории останется, что Венгрия, а именно единственный премьер-министр, который тормозил вступление Украины в ЕС, был именно этот человек».

Зеленский предложил два возможных сценария: страны ЕС либо внесут изменения в регламент, позволяющие обойти требование единогласия при открытии переговорных кластеров, либо усилят дипломатическое давление на венгерского премьера Виктора Орбана с целью снять его блокировку.

Инициатива Зеленского перекликается с недавними предложениями председателя Европейского совета Антониу Кошты, который, как сообщало издание Politico, выступает за упрощение процедуры голосования по ключевым этапам евроинтеграции Украины.

Однако Виктор Орбан остаётся непреклонен: накануне саммита ЕС он заявил, что любое решение по евроинтеграции Украины, имеющее юридическую силу, невозможно без согласия Будапешта, поскольку такие вопросы требуют единогласия. В подтверждение своей позиции он сослался на результаты масштабного онлайн-опроса в Венгрии, в котором, по его словам, более 2 миллионов человек (95% участников) выступили против вступления Украины в ЕС.

Напомним, что статус кандидата на вступление в Евросоюз Украина и Молдавия получили в июне 2022 года — шаг, который в Брюсселе неоднократно называли в первую очередь политическим жестом поддержки в условиях полномасштабной войны. Тем не менее, путь к полноценному членству остаётся тернистым: помимо Венгрии, ряд других стран также высказывают претензии.

Так, польские власти не раз заявляли о готовности заблокировать интеграцию Украины, если Киев не пойдёт на эксгумацию останков жертв Волынской резни — трагедии времён Второй мировой войны, когда погибли тысячи поляков. Глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш прямо называл возможное принятие Украины в ЕС «исторической ошибкой», утверждая, что поведение Киева не соответствует стандартам кандидата.

В Кремле, как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, формально признают право Украины на суверенный выбор, хотя и критикуют саму перспективу её вступления в ЕС.

При этом председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что если Украина продолжит реформы такими же темпами и на таком же уровне, как сейчас, то сможет вступить в Европейский Союз до 2030 года. Еврокомиссар по вопросам добрососедства и расширения Оливер Вархейи говорил, что это может произойти даже до конца 2029 года.