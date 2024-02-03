Центризбирком 31 января завершил прием подписей кандидатов в президенты. В их числе был и муниципальный депутат из Долгопрудного Борис Надеждин, который за короткий срок стал одной из самых заметных фигур в российской политике. Тем временем в ЦИК заявили, что нашли «мертвые души» в его подписных листах. Сам Надеждин рассчитывает, что его допустят к основной стадии выборов, однако эксперты не столь оптимистичны на этот счет. Прогнозы и предположения касательно перспектив кандидата от «Гражданской инициативы» — в материале RTVI.

«Решили начать “мочить”»

По данным телеграм-канала «Можем объяснить»*, кандидатура Надеждина на президентских выборах была согласована лично с первым замглавы Администрации президента Сергеем Кириенко. Однако, по данным источников канала, близких к АП и руководству Госдумы, последние действия антивоенного кандидата от партии «Гражданская инициатива» вызвали “настоящую ярость у кремлевского куратора внутренней политики”.

«Слова и действия Надеждина нарушают негласные договоренности, и теперь ЦИК «настоятельно рекомендовано» не допускать Надеждина до выборов», — пишет «Можем объяснить»* со ссылкой на собеседников.

В публикации приводится заявление Надеждина о том, что в случае избрания на пост президента он освободит всех политзаключенных, а также предложит переговоры с Украиной и прекратит действие указа о мобилизации.

«Последней каплей стали его слова про [Екатерину] Дунцову, что она будет его представителем на дебатах. Никто, конечно, не будет допускать ее с такой антигосударственной позицией до федерального телевидения», — заявил источник «Можем объяснить»*.

Собеседники телеграм-канала сошлись во мнении, что «Надеждина сильно мочить не будут», чтобы «не делать ему лишнюю рекламу», а «просто тихо не допустят и все».

Телеграм-канал Faridaily со ссылкой на собеседников, участвующих в подготовке выборов, пишет, что изначально Кремль планировал обеспечить появление в бюллетене кандидата от «либералов», который бы показательно получил маленький процент голосов. По словам источников, на эту роль был выбран Надеждин. При этом такое решение не означает, что кампанией кандидата управляет администрация президента, указывает телеграм-канал.

На фоне последних действий и заявлений Надеждина Кремль рискует получить «эффект [Павла] Грудинина», говорят источники Faridaily. Собеседники допускают, что кандидат от «Гражданской инициативы» может забрать себе весь протестный электорат и занять второе место с двузначным результатом.

«На это влияет то, какими слабыми в итоге оказались остальные «альтернативные» кандидаты — от парламентских партий — и как разогналась кампания самого Надеждина. И это для Кремля <…> недопустимый сценарий», — пишет Faridaily.

В то же время публично в Кремле заявили, что не рассматривают Надеждина как соперника действующего президента Владимира Путина на выборах, которые пройдут в середине марта. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о том, что Надеждин — согласованный с АП кандидат, которому Центризбирком откажет в регистрации на выборах.

«Недочеты» в подписях

После сдачи подписей ЦИК в течение нескольких дней ведет их проверку. По плану Центризбиркома, публикация итогового списка кандидатов запланирована на 10 февраля. Однако, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, комиссия может завершить проверку подписей и принять решение по всем оставшимся выдвинутым кандидатам раньше — 7 февраля.

2 февраля в ЦИК сообщили, что в подписных листах Надеждина и лидера партии «Коммунисты России» Сергея Малинковича «есть ошибки, которые вызывают удивление», в том числе «мертвые души».

«Когда какая-то неточность в описании, ЦИК по предложению рабочей группы, как правило, не учитывает, не засчитывает, а считает, что такое допустимо. Но когда мы видим десятки, и не один десяток людей, которых на этом свете уже нет, а они дали подпись, возникает вопрос в чистоплотности этических норм, которые используются в том числе сборщиками подписей. В какой-то степени кандидат к этому впрямую причастен», — сказал зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.

Он добавил, что Надеждина и Малинковича пригласят в ЦИК 5 февраля для «извещения о недостатках в подписях».

До этого о «недостатках» в подписях, сданных штабом Надеждина, сообщили федеральные телеканалы. В частности, Первый канал показал в эфире программы «Время» сюжет, в котором сотрудник ЦИК обсуждает с представителем штаба Надеждина нумерацию подписных листов и количество подписей в них.

«Смотрите, какая ситуация. Здесь 79 листов, а не 143. Как-то странно, если честно. Почему-то они все повычеркнутые. Нет, это не нарушение…», — говорит представитель комиссии.

Также он заявляет, что в некоторых листах — всего по одной подписи, хотя «по закону должно быть пять», и добавляет, что “в любом случае всё это дело надо пересчитать”.

Видео с этой беседой было продемонстрировано в эфирах других телеканалов, в том числе на «России-1» и НТВ.

Сам Надеждин прокомментировал заявления о недочетах в его подписных листах следующим образом:

«Мы с вами живее всех живых. Если в моих подписных листах кому-то мерещатся мертвые души — ну что ж, друзья, это вопросы не совсем ко мне. Это больше в церковь, к экзорцисту».

В разговоре с RTVI Надеждин пожелал, чтобы ЦИК не занимался буквоедством. «Придраться же можно всегда: “Тут у вас запятая не там стоит, тут у вас какая-то капля упала…”», — сказал он.

Комментируя претензии представителей ЦИК к числу подписей на листах, Надеждин заявил, что это “не имеет отношения к закону от слова совсем”.

«Там якобы нельзя было на подписном листе пять строчек, и они говорили: «А как же так? У вас одна подпись на некоторых листах». Ответ: так можно, потому что закон говорит, что на листе пять подписей, и любое количество из них должно быть заполнено. Бывает так, что несколько подписей заполнено, а потом те, кто проверяют, некоторые подписи вычеркивают и не берут в зачет, и остается одна подпись на листе», — пояснил политик.

По его словам, некоторые подписи вычеркивались, потому что «хочется сдать идеальные подписи».

«А когда подписи реально собираются в том числе и в очередях, где иногда метель, иногда снег, иногда дождь, действительно некоторые подписи получаются не очень четкие, и паспортные данные не четко заполнены. Такие [подписи] те, кто удостоверяют лист, вычеркивают. Если хотя бы одна подпись на листе есть не вычеркнутая, значит, все нормально», — добавил Надеждин.

Что говорят о Надеждине на федеральном ТВ

Одним из первых на федеральном телевидении Надеждина упомянул 30 января Владимир Соловьев в своем вечернем шоу на канале «Россия-1», обратил внимание журналист Илья Шепелин*. В эфире от 30 января Соловьев заявил, что поддержать Надеждина призывали Максим Кац* и Михаил Ходоровский*.

«Надеждин начал собирать подписи — не получилось. Тут появляется сетка [Алексея] Навального — предлагает свои услуги! Потом сборщики подписей пишут, что их обманули. <…> Боря Надеждин — несчастный человечек. Он мой ровесник, который в старости решил хоть как-то слупить деньжонок хоть на чем-нибудь», — сказал ведущий.

Соловьев уличил Надеждина в «измене Родине» и обвинил его в связях с украинскими спецслужбами. «Ясно, что тем, кто за ним стоят, не нужно, чтобы он был зарегистрирован. Им надо устроить большой политический “бэмс”. <…> То есть это кандидат от украинских нацистов? Борь! Как тебе не стыдно?» — заключил он.

Уличить Надеждина в недобросовестных методах также пытался РЕН ТВ. В сюжете телеканала люди, поставившие свои подписи в его поддержку, названы массовкой, которой платят по 350 рублей в час.

«Мы же видели эти очереди в поддержку Надеждина. Сказать, что это свидетельствует о его реально огромной поддержке среди людей, — нет, конечно. Всем понятно, как делались эти очереди, — абсолютно агитационно-пропагандистскими методами, очень топорными», — приводит телеканал слова заместителя руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Александра Асафова.

Среди прочего РЕН описывает Надеждина как «участника политических телешоу», чья карьера «начиналась в 90-е, когда сама политика походила на шоу-бизнес». Также канал упрекнул политика в желании «мириться с теми, кто мечтает об уничтожении России», комментируя его заявление о готовности позвонить украинскому и западным лидерам, чтобы предложить им прекращение огня в зоне конфликта на Украине.

«Борис Надеждин о том, с чем пришел в ЦИК, совсем не думал. Главное — красивое селфи», — говорится в сюжете РЕН ТВ.

Сам Надеждин объяснил RTVI появление подобных сюжетов в телеэфире тем, что его «решили начать “мочить”».

«То есть рассказывать про меня всякие небылицы, что я то ли агент ЦРУ, то ли украинский агент, то ли Ходорковского*… Я так до конца и не понял, какой я агент, но всё это, конечно, чушь собачья», — сказал политик.

Он предположил, что, «кому-то не хочется», чтобы кандидат, у которого так сильно растет рейтинг, был допущен до выборов.

Допустят или нет?

Сам Надеждин надеется, что ЦИК зарегистрирует его в качестве кандидата. Однако оценки политологов и журналистов не столь оптимистичны.

Политолог Аббас Галлямов* (комментарий телеграм-каналу «Можем объяснить»*):

Слишком велик риск, что Надеждин окажется эдакой «российской Тихановской». Это ведь по сути будут не столько выборы президента, сколько референдум по вопросу о войне и мире: хочешь войны — голосуй за [Владимира] Путина, хочешь мира — голосуй за Надеждина. <…> Кремль не может себе позволить такие риски.

Юрист Вячеслав Гимади (пост в соцсети X):

Надеждина снимают с выборов. В понедельник [5 февраля] ЦИК вручит ему ведомость проверки, даст 3 дня на контраргументы. И откажет в регистрации на основании справки МВД.

Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов* (комментарий в интервью журналистам Тихону Дзядко* и Екатерине Котрикадзе*):

Очевидно, что в Кремле не ожидали, что будет такой как минимум информационный выхлоп про Надеждина <…> Конечно, удивительна история для них была с очередями, это я знаю. Картинка была для них негативная. И, конечно, последний рейтинг, который они тоже видели, я имею в виду Russian Field, где Надеждин на втором месте с более чем 10-ю процентами после Путина с 80-ю. Это тоже была неожиданность, я не знаю, она приятная или нет. Но в любом случае, надо делать, с их точки зрения, зная Кириенко, «перерасчет».

30 января «Гражданская инициатива» представила рейтинг кандидатов в президенты, основанный на результатах опроса Russian Field. Из данных исследования, проведенного по заказу штаба Надеждина, следует, что на момент сдачи подписей в ЦИК электоральный рейтинг политика уступал только рейтингу Путина. Всего среди опрошенных за муниципального депутата проголосовали бы 7,8%, за действующего президента — 62,2%. Среди тех, кто определился с кандидатом, отдать свой голос за Надеждина готовы 10,4%, за Путина — 79,2%.

Публицист Олег Кашин* (комментарий YouTube-каналу «Живой гвоздь»):

Почти уверен, что его не зарегистрируют <…>. Очевидно, что на слуху, если мы берем новости, если мы берем социальные сети, что угодно, кроме Надеждина и нет никого. Поэтому логично, что он сейчас будет вторым [в случае допуска до выборов].

Экс-лидер незарегистрированной Либертарианской партии России Михаил Светов* (комментарий YouTube-каналу «Живой гвоздь»):

По мере того, как пул каких-то оппозиционных кандидатов в президенты сужается, то соответственно люди типа Бориса Надеждина пытаются аккумулировать вокруг себя протестный голос. Если эта тенденция продолжится, то, возможно, у Кремля может случиться какая-то, скажем так, непредвиденная ситуация на самом выборном процессе, если, конечно, Надеждина до бюллетеня допустят, что, на мой взгляд, совершенно неочевидно. Даже если у вас есть какие-то оптимистичные настроения на этот счет, я бы сейчас их как-то поубавил <…> На мой взгляд, шанс, что это произойдет, не настолько значительный.

Политолог Петр Милосердов (комментарий YouTube-каналу «Живой гвоздь»):

Думаю, что нет, [не зарегистрируют]. Мне кажется, это вполне очевидная история, потому что никто из организаторов выборов <…> не ожидал увидеть очереди людей, которые хотят подписаться за кандидата, который против СВО. Эта картинка не была нужна абсолютно точно.

Политолог Илья Гращенков:

Надеждина <…> будут «сносить» (и снесут, скорее всего). А в бюллетене ожидаемо окажется всего 4 кандидата.

Надеждин уже выступил в качестве цветка-декабриста, разбудившего коллективного Герцена. Даже если он не сможет стать кандидатом, он активизировал значительную часть протестного электората, который в случае сноса своего выдвиженца должен либо разочароваться в выборах и проигнорировать их, либо найти себе альтернативного кандидата. Учитывая, что и сам Надеждин стал скорее функцией (рост его рейтинга — это антирейтинг власти), то теоретически, переток голосов действительно произойдет.

Политолог Станислав Белковский*:

Надеждин слишком резко рванул с места в карьер. В такой ситуации выпускать его на финишную прямую для Кремля — вредно/опасно. Не так просто обеспечить требуемый результат: 80%+ голосов за В.В. Путина при явке 70%+. В такой ситуации нужна не цветущая сложность пейзажа выборов, а напротив — предельное упрощение. Так что в бюллетене оставят системных псевдооппозиционеров от думских партий + С.А. Малинковича как спойлера для Н.М. Харитонова. КПРФ не должна получать много — этого правила Кремль строго и неизменно придерживается с электорального сезона 2003/04.

Политолог Александр Кынев (комментарий изданию Politico):

Это слишком большой риск… Это разрушит сценарий президентской кампании — сделать так, чтобы правление Путина казалось неоспоримым.

Блогер Кирилл Шулика:

Мы видим абсолютный ремейк 2018 года и [Павла] Грудинина. То есть относительно новое лицо для массового избирателя может увлечь и вести кампанию. Опасность повторения кейса дает мне основания для прогноза, что Надеждина не зарегистрируют.

Журналист Михаил Фишман*:

В Кремле могли посчитать, что эффективнее разгромить Надеждина, чем снимать его с выборов. Надеждин против Путина? Это же смешно. Его будут жечь напалмом в телеэфире — к выборам останется головешка.

Политолог Георгий Бовт:

В связи с тем, что Надеждин сдал подписи в свою поддержку в ЦИК, многие задают вопросы: как же, мол, его снимут, если в сети были фото очередей, людей, желавших за него подписаться? Отвечаем: как два пальца об асфальт.

Процедура многократно отработана. Именно поэтому подписи нельзя по закону сдавать с большим запасом, чтобы нельзя было заменить «негодные» на «годные». Забраковать достаточно всего 10%. Основных методов выбраковки примерно пять.

1) Основная и самая «надежная»: нанимают «прирученного» графолога, который делает заключение о том, что такие-то подписи, вероятно (!), выполнены одним лицом. Даже личный визит избирателя в комиссию с объяснением (или потом в суд), что он действительно поставил подпись сам, не помогает, альтернативную экспертизу провести нельзя, потому что за неё никто не берется. Суд это все проштампует — и привет. Тот же Надеждин должен помнить, как у партии «Правое дело» браковали в одном регионе по 2 тыс. подписей в минуту. Так можно забраковать любое количество подписей.

2) Так называемая «база МВД/ФМС» , в которой обычно полно ошибок и помарок, в ней могут быть ошибки при обновлении. Сверка с ней ЦИК тоже дает обильный урожай «негодных подписей». Например, расхождение в базах между «г.Ставрополь» и «город Ставрополь» в паспорте — уже веское основание для выбраковки подписи.

3) Сам ЦИК может ошибиться при проверке, что надо будет доказывать в суде. Замучаешься пыль глотать.

4) Разные помарки, опечатки, ошибки и исправления, которые всегда можно толковать против неугодного кандидата. Они практически неизбежны при сборе подписей на улице. Идеальные подписные листы в таких условиях действительно составить трудно, тем более для непрофессиональных сборщиков.

5) Неточности при оформлении подписных листов нотариусом. Так что для того, чтобы тот или иной кандидат был зарегистрирован , кроме подписей необходима «высшая политическая воля» его допустить. Если такого «согласования» нет, то хоть ты обложись этими подписями и приведи 100 тысяч подписавших в ЦИК для подтверждения — в регистрации будет отказано.

Депутат Госдумы Евгений Попов:

Голосовать, конечно, я за него не буду. Но удачи с регистрацией пожелаю, если он действительно собрал подписи. Наш слон!

План действий в случае недопуска

В случае отказа в регистрации в качестве кандидата на президентских выборах Надеждин намерен обратиться в Верховный суд, а также инициировать подачу заявок на проведение митингов. При этом он подчеркнул, что его сторонники должны действовать исключительно в легальном поле.

«Я точно совершенно не буду призывать к каким-то несогласованным митингам, Майданам — это всё не ко мне, к кому-то другому, может быть. Я не исключаю, что какие-то люди захотят полностью в рамках закона выразить свое отношение к происходящему путем мирных, законных акций», — отметил Надеждин в разговоре с RTVI.

«Если такая сумасшедшая поддержка, как я буду в глаза людям смотреть? Если я скажу: «Ой, вы знаете, я испугался, и никто никуда не идет». Нет, такого не будет», — заверил политик.

Кроме того, Надеждин не планирует прекращать политическую деятельность в случае недопуска на выборы президента.

«У нас в сентябре выборы Мосгордумы, новосибирского парламента, Госсовета Татарстана — регионы-то серьезные. Мы будем этим заниматься»,— сказал он в интервью YouTube-каналу «Живой гвоздь», отвечая на вопрос «если вас не зарегистрируют, а что дальше?» (цитата по «Коммерсанту в Казани»).

Борис Надеждин — муниципальный депутат из подмосковного Долгопрудного (с 2019 года), ему 60 лет. Занимал должности зампредседателя горсовета Долгопрудного (1990—1992), депутата совета народных депутатов (1990-1997), депутата Госдумы (1999-2003). В 1997—1998 годах был советником тогдашнего первого вице-премьера Бориса Немцова и помощником Сергея Кириенко, занимавшего в тот период пост премьер-министра. В 1999-2001 годах был членом политсовета движения «Новая сила», которое вошло в состав партии «Союз правых сил» (СПС). В конце 2000-х Надеждин вошел в руководство партии «Правое дело», от которой в 2012-м баллотировался в президенты Михаил Прохоров. На выборах в Госдуму в 2016 году Надеждин возглавил подмосковный областной список Партии роста, однако в парламент пройти не смог (депутатский мандат получила Ирина Роднина от «Единой России»). В 2018 году стал кандидатом в губернаторы Московской области от Партии роста, но занял последнее место из шести кандидатов (региона возглавил единоросс Андрей Воробьев). В 2021-м выдвигался в Думу от «Справедливой России», но вновь уступил Родниной. В марте 2020 года Надеждин подписал обращение к россиянам против принятия поправок к Конституции. В декабре 2023 года партия «Гражданская инициатива» согласилась выдвинуть Надеждина кандидатом на выборы президента.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов