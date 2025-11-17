Правящей коалиции Германии во главе с канцлером Фридрихом Мерцем предстоит сдать экзамен на прочность. Все дело в проекте пенсионной реформы, которую правящий блок ХДС/ХСС согласовал с младшими партнерами — социал-демократами. Однако неожиданно Мерц столкнулся с протестом — причем в собственных рядах. Заблокировать законопроект пригрозило молодежное крыло христианских демократов — Junge Union (JU). Если это случится, то нынешнее правительство, созданное по итогам досрочных февральских выборов, рискует не дожить до 2029 года. Подробности — в материале RTVI.

Последние новости из Берлина: министр по делам пожилых людей и молодежи Карин Прин (ХДС) предложила отложить голосование по спорному закону и продолжить его обсуждение. Тем самым она надеется «разрешить конфликт поколений», передает Die Zeit.

Впрочем, конфликт этот не только поколенческий, но и вполне политический: в то время как христианским демократам удалось найти компромисс с социал-демократами, в роли фрондёров внезапно выступили JU — молодежное крыло внутри самой ХДС. В парламентской фракции ХДС/ХСС от них заседают 18 депутатов, и они грозят заблокировать документ в нынешнем виде.

«Если их голосов не хватит для вотума в бундестаге, коалиция потеряет большинство», — признает издание.

Таким образом, правительство Фридриха Мерца рискует столкнуться с той же проблемой, что и до этого правительство Олафа Шольца — его коалиция «светофора» распалась осенью 2024 года из-за споров о бюджетной и экономической политике.

А недавно экс-канцлер признал, что разногласия из-за финансирования Украины оказались тогда тогда ключевыми.

Нынешний спор разворачивается вокруг того, какой должны быть пенсия у немецких граждан после 2031 года. До этого периода действует так называемая «стоп-линия» (Haltelinie), предусмотренная коалиционным соглашением. Она гарантирует, что средняя пенсия должна составлять не менее 48% от средней заработной платы работника — после вычета взносов на социальное обеспечение, но до уплаты налогов.

Для достижения этой цели из федерального бюджета в пенсионные фонды будут выделяться дополнительные миллиарды евро. С 2032 года правительство должно вернуться к расчетам по старой схеме, которая приведет к откату пенсий на 1-2%.

Канцлер Мерц согласился сохранить государственные гарантии и после этого периода. По подсчетам экспертов, это потребовало бы дополнительных расходов почти в 120 млрд с 2032-го по 2040 год.

Более молодое поколение (а членам JU как раз c 14-ти до 35 лет) считает, что государство взваливает на них дополнительное бремя, не найдя более эффективного способа, как гарантировать стабильные выплаты пенсионерам в стране с неизбежно стареющим населением. При этом поднимать пенсионный возраст в Германии не планируют.

Укор старшим христианским демократам от молодых состоит в том, будто те пошли на поводу у Социал-демократической партии Германии, хотя обычно в соглашательстве с консерваторами и безыдейности обвиняют как раз СДПГ.

«Влиятельные лица в немецкой политике, очевидно, привыкли к тому, что с молодыми можно делать всё, что угодно, не рискуя сопротивлением. <…> Неужели терпение молодых закончилось?» — задается вопросом в редакционной колонке Spiegel online.

Ранее в правящей коалиции ФРГ спорили по поводу возвращения военного призыва, но в итоге договорились обойтись пока без него.

Между тем если бы выборы в бундестаг состоялись в минувшее воскресенье, то крайне правая «Альтернатива для Германии» стала бы одной из двух сильнейших политических сил — наравне с правящим блоком ХДС/ХСС. И те, и те получили бы по 25%. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на данные опроса Infratest dimap.

С середины сентября позиции АдГ колеблются примерно на уровне ХДС/ХСС, а то и немного опережают блок Мерца. В первую неделю ноября, по данным Infratest dimap, ХДС/ХСС на один процентный пункт опережал «Альтернативу» (27% против 26%), в то время как опрос Forschungsgruppe Wahlen давал по 26% обеим партиям.

По сравнению с результатами февральских выборов у СДПГ, которая и так показала свой худший результат с момента основания ФРГ, дела стали еще хуже — партия набрала чуть менее 15%. Зелёные в ноябре немного прибавили и сейчас выдают около 12%.

«Восходящими звёздами» SZ называет Левую партию — она улучшила показатели на несколько процентных пунктов, превысив 11% и сократив отставание от Зелёных. АдГ по-прежнему демонстрирует наибольший рост по сравнению с прошлыми выборами (плюс 3-7%).

Крайне левая партия «Союз Сары Вагенкнехт» (на предстоящем декабрьском съезде она решила переименоваться в «Союз за социальную справедливость и экономический разум») чуть не дотягивает до 5-процентного барьера. А у либералов (Свободной демократической партии) пока и вовсе нет шансов пройти в бундестаг.