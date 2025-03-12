Согласится ли Россия на временное перемирие с Украиной — главный вопрос, которым задаются западные журналисты после переговоров американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии 11 марта. По их итогам Киев принял предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней — при условии, что на это пойдет и Москва. Как на новости из Джидды отреагировали западные СМИ — в материале RTVI.

Газета Politico сделала несколько выводов из заявления американской и украинской делегаций по итогам переговоров в Саудовской Аравии:

Боевые действия могут прекратиться немедленно, если Россия на это согласится. Но согласится ли она — вопрос открытый.

США возобновили обеспечение разведданными и «помощь в сфере безопасности» Украине в обмен на ее готовность приостановить огонь.

Это не мирное соглашение и не сделка по добыче полезных ископаемых.

Украина не пошла на территориальные уступки, хотя о неизбежности этого перед переговорами говорил государственный секретарь США Марко Рубио.

Вашингтон не согласился предоставить Киеву гарантии безопасности.

Украина хочет вовлечения «европейских партнеров» в процесс мирного урегулирования, но неизвестно, что про это думают США.

Politico также обратила внимание на отсутствие в Саудовской Аравии Кита Келлога, спецпосланника Трампа по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. По данным источников газеты, Келлога отстранили от переговоров, а центральную роль отдали Стиву Уиткоффу, спецпосланнику Трампа по Ближнему Востоку.

Уиткофф может прилететь в Москву в ближайшие дни, сообщили со ссылкой на источники Reuters и Bloomberg. Именно при его посредничестве в секторе Газа временно прекратились боевые действия, а Израиль и ХАМАС обменялись заложниками.

«Украина принимает предложение США о тридцатидневном прекращении огня и возвращается к дипломатической игре», — с таким заголовком вышел материал Le Monde. Газета подчеркивает, что сделка по украинским редкоземельным металлам, о которой много говорили в последние недели, отошла на второй план.

По словам французского издания, администрация главы США Дональда Трампа впервые «публично оказывает давление» на президента России Владимира Путина, которому предстоит пройти «первый тест на искренность в отношениях с американским президентом, который выразил ему свое доверие».

«Отказ от тридцатидневного прекращения огня прервал бы любые дипломатические усилия Америки и, вероятно, спровоцировал бы ответные меры со стороны Белого дома. С другой стороны, его подтверждение никоим образом не обяжет Кремль к каким-либо дальнейшим действиям», — рассуждает Le Monde.

Bloomberg также отмечает, что судьба урегулирования конфликта теперь зависит от Москвы. Киев сумел вернуть себе расположение Трампа после февральской перепалки в Овальном кабинете благодаря итогам переговоров в Саудовской Аравии, добавляет агентство.

Россия же в ответ может выдвинуть свои условия, которые могут быть неприемлемы как для Украины, так и ее европейских союзников, полагает Bloomberg.

Предложение о временном прекращении огня станет «настоящим испытанием для русских», сказал британскому телеканалу Sky News экс-заместитель помощника министра обороны США по Европе и НАТО Джим Таунсенд. Он считает, что Москва не пойдет на это предложение «в качестве одолжения Трампу» и может «наложить некоторые оговорки».

«Теперь именно Путин прижат к стене», — пишет вашингтонский корреспондент Die Welt.

«В течение нескольких дней, в глазах американцев, именно Украина не желала заключать мир. Теперь Киев согласился на прекращение огня на переговорах в Саудовской Аравии. Президент США Дональд Трамп теперь должен показать, что он также может усадить за стол переговоров Россию», — передает журналист.

Как отмечает немецкое издание, «для Трампа сейчас начинается решающий этап в его усилиях» по прекращению военного конфликта: «его жесткость по отношению к Украине возымела, по его мнению, желаемый эффект».

«Ключевое требование Украины о гарантиях безопасности в соглашении не отражено. Киевская переговорная команда смогла лишь вырвать у США уступку в том, что они будут вести переговоры „как можно скорее“ о „гарантиях долгосрочной безопасности Украины“. Однако в Вашингтоне также заявили, что в рамках такого соглашения речь пойдет как о „разработке украинских полезных ископаемых“, так и о „компенсации расходов на американскую помощь“», — заключает Die Welt.

«Очевидно, что соблюдение режима прекращения огня от Черного моря через Донбасс до белорусской границы не может быть эффективно проконтролировано — слишком протяженная линия фронта. Именно по этой причине существует крайний скептицизм и даже страх перед прекращением огня в Украине без надлежащих гарантий», — отмечает Spiegel online.

Именно поэтому Владимир Зеленский предложил другую форму прекращения огня, о которой уже говорил президент Франции Эмманюэль Макрон: «прекращение огня, которое относилось бы к дальним воздушным ударам и атакам на море — это легче контролировать».

«Для украинской стороны, к которой администрация Дональда Трампа относилась холодно, сделка в Джидде приносит много неопределенности, но суть в том, что у нее больше преимуществ, чем недостатков. То, что Вашингтон возобновит военную помощь, не было чем-то само собой разумеющимся», — признает Spiegel online.

Трудно сказать, согласится ли Россия на прекращение огня, пишет московский корреспондент Sky News Айвор Беннетт. Он напомнил, что российские власти призывали к долгосрочному мирному соглашению на своих условиях, а не временному перемирию. По мнению журналиста, позиционирование России себя как миротворца в конфликте рискует оказаться блефом.

«Более веская причина, по которой Россия отдает предпочтение постоянному соглашению, а не временному, заключается в том, что украинские силы проигрывают. Пауза в боях даст им время перегруппироваться, так зачем же Москве соглашаться?» — добавляет Беннетт.

Московский корреспондент британской корпорации «Би-би-си» Стивен Розенберг в своем профиле в X выделил слова западных политиков о том, что «мяч теперь находится на стороне России».

«Что делает дзюдоист, когда „мяч на его стороне“? Согласится ли Путин на прекращение огня или нет?» — задается вопросом Розенберг.