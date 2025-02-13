Европейские СМИ назвали разговор президентов США и России «кошмарным» и «апокалиптическим» сценарием для стран Европы, которых не предупреждали о российско-американских контактах. Что пишут на Западе про начало двустороннего диалога Москвы и Вашингтона — в материале RTVI.

«Трамп и Путин ошеломили Европу мирным планом для Украины», — с таким заголовком вышел материал Politico, посвященный первому за несколько лет телефонному разговору президентов США и России. Этого момента европейцы и украинцы «боялись месяцами, если не годами», отмечает издание.

Другим ударом в тот же день стало, по мнению журналистов издания, выступление Пита Хегсета: глава Пентагона заявил о «нереалистичности» возврата Украины к границам до 2014 года и ее вступления в НАТО, а также добавил, что США больше не будут уделять приоритетное внимание безопасности Европы и Украины.

Европейские чиновники «казалось, не знали, как реагировать» на подобные слова. «Жестокая правда в том, что — по крайней мере на уровне Европейского союза — отношения с новым Белым домом настолько плохи, что их практически не существует», — пишет Politico.

Разговор Трампа с Путиным перечеркнул собой трехлетнюю политику США при президенте Джо Байдене, подчеркивает Bloomberg. Более того, в Европе о телефонном звонке никого не предупреждали, рассказал агентству чиновник из ЕС. «„Ничего об Украине без Украины“ стало американской и европейской мантрой, которую Трамп теперь отбросил», — пишет Bloomberg.

Белый дом также не консультировался с Киевом по поводу времени или содержания переговоров с Москвой, рассказали The Economist украинские чиновники. Британская газета назвала звонок Трампа «односторонним шагом Америки, от которого предостерегал Зеленский».

Как напоминает The Guardian, Владимир Зеленский предупреждал о «кошмарном сценарии» — вероятных двусторонних переговорах Дональда Трампа и Владимира Путина — еще во время своего выступления на последнем Всемирном экономическом форуме в Давосе. «Будет ли президент Трамп слушать Европу или он будет вести переговоры с Россией, Китаем без Европы?» — задавался тогда вопросом президент Украины.

«Драматические события обнажили масштаб проблемы, с которой столкнулись европейцы, и к которой они сейчас в значительной степени не готовы», — отмечает в еще одной статье Bloomberg. Чиновник из ЕС сообщил агентству, что европейцы обеспокоены отсутствием у новой команды Белого дома реального опыта переговоров с российскими властями. Так, в Европе опасаются, что Трамп может договориться с Путиным еще до того, как у европейцев появится шанс повлиять на мышление американского президента.

Le Monde обращает внимание на «весьма теплый» общий тон сообщения Трампа о разговоре с Путиным. В частности, президент США видит в возвращении экс-сотрудника американского посольства в Москве Марка Фогеля возможность начать «благотворный» двухсторонний цикл с Россией.

«Владимир Путин, в свою очередь, демонстрирует свою способность идти на компромисс по второстепенным вопросам, сосредоточившись при этом на главном: не допустить демократического и либерального развития Украины, привязанной к Западу», — полагает французская газета.

Положив начало прямому общению с Путиным, Трамп разрушает единство западных союзников, пишет Le Monde. Американский президент подходит к конфликту на Украине как к двустороннему вопросу с Москвой, единственной целью которого он видит мир, «каким бы хрупким он ни был», допускает издание.

Французская журналистка Сильви Кауффман в своей колонке для Financial Times называет «худшим кошмаром» для властей Европы «сделку между Путиным и Трампом, заключенную через головы европейцев».

«[Вашингтону] нет необходимости покидать НАТО — Трамп просто не хочет, чтобы его страна была обременена войной на Украине. Если Европа хочет место за столом переговоров, то она должна что-то на него положить, чтобы ее интересы были учтены не только в условиях сделки, но и в ее реализации», — размышляет Кауффман.

После телефонного разговора Трампа и Путина главы МИД Франции, Германии, Польши, Италии, Испании и Великобритании выступили с совместным заявлением, в котором отметили, что Украина и Европа должны быть частью переговоров, а Киеву должны быть предоставлены надежные гарантии безопасности.

Однако Европе и Украине не дадут принять участие в переговорах и им придется принять результат, допустил в беседе с Bild профессор международной политики Мюнхенского университета бундесвера Карло Масала.

«Это апокалиптический сценарий. Переговоры ведутся через головы украинцев и европейцев. <…> Мы остались ни с чем. Как у нас не было стратегии на эту войну в течение трех лет, так теперь нет стратегии на период после нее», — так немецкий эксперт прокомментировал разговор Трампа и Путина.

Масала назвал «огромным провалом» то, что немецких чиновников не проинформировали о переговорах двух президентов. «Трамп следует своей собственной линии — независимо от того, является ли она лучшей линией для Украины или для европейской безопасности», — отметил он.

При этом собеседник Bild считает, что «Трамп не отдаст Путину просто так все, что тот хочет». «Возможно, Россия вернет часть областей. Трамп сможет преподнести это как успех», — предположил эксперт.

Журналист «Би-би-си» Стив Розенберг назвал разговор с Трампом «своего рода дипломатической победой» Путина. А если президент США посетит Москву, то это будет означать существенный сдвиг в российско-американских отношениях.

«Во многих отношениях Путин уже получил то, чего хотел: шанс вести прямые переговоры с Соединенными Штатами по Украине, возможно, в обход Киева и Европы, а также возможность занять лидирующие позиции в международной политике. Однако пока неясно, насколько далеко зайдет Путин в компромиссе», — рассуждает Розенберг, сравнивая мирное предложение российского президента с ультиматумом.