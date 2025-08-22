Памятник маршалу Советского Союза Ивану Христофоровичу Баграмяну, который стоял в Карабахе, действительно был снесен — причем это произошло еще накануне 9 мая. Следов бюста не осталось, его «окончательно разломали», поэтому в теории даже нечего вывезти в Россию. Об этом RTVI рассказал внук полководца, президент Фонда сохранения исторической памяти имени маршала Баграмяна Иван Баграмян. Ранее СМИ сообщили, что всего после упразднения непризнанной Нагорно-Карабахской республики в Ханкенди (армянское название — Степанакерт) снесли 25 монументов советским и русским деятелям армянского происхождения.

«Памятник действительно снесли, как раз накануне Дня Победы. Это я могу вам подтвердить. Мы достоверно знаем об этом от источников по линии армянских диаспор. Сами мы в Карабах, к сожалению, попасть не можем», — поделился с RTVI Иван Баграмян.

Он показал RTVI фотографию бюста военачальника с отбитым носом, сделанную в мае незадолго до того, как его окончательно снесли.

«Сначала отбили нос, а потом уже полностью уничтожили, разломали. Так нам рассказали. Это точно», — подтвердил внук маршала Баграмяна.

По его словам, бюст установили в Степанакерте после кончины Ивана Баграмяна в 1982 году. Однако у него был и прижизненный памятник в Азербайджане, который демонтировали еще в советское время.

«Он находился на станции Кировабад — сейчас это Гянджа, а в царское время — Елисаветполь. Бюст был установлен при жизни Баграмяна — как дважды героя Советского Союза. В советское время была такая практика: дважды героям Советского Союза и социалистического труда при жизни ставились памятники в районе, где родился тот или иной герой. Примерно в 1988 году, когда начались столкновения между армянами и азербайджанцами, туда подъехали на грузовике, обмотали бюст цепями и увезли. Больше мы его не видели — он остался только на фотографиях. Так что в отношении Баграмяна это уже не первый случай», — рассказал внук военачальника.

По словам Ивана Баграмяна, в Карабахе снесли памятники «и другим известным военачальникам-армянам». Среди них — главный маршал бронетанковых войск Амазасп Бабаджанян; адмирал флота Советского Союза Иван Исаков (Ованес Тер-Исаакян) — это звание было присвоено всего трем военачальникам; летчик, дважды герой Советского Союза Нельсон Степанян.

«Вот такой подарок Азербайджан сделал на 9 мая, на 80-ю годовщину Победы. При том, что азербайджанские военные в этом году прошли на параде по Красной площади. Кстати, моего деда встречали как героя не только в Армении, но и в Азербайджане — там его всегда там принимали на самом высоком уровне. Он очень много сделал и для Азербайджана. И это обидно. А еще у Ивана Христофоровича были хорошие отношения с Гейдаром Алиевым, у нас в семейном архиве есть много их совместных фотографий», — рассказал собеседник RTVI.

По словам Ивана Баграмяна, он был среди тех, кто от имени Союза армян России обратился в Следственный комитет по поводу ситуации с советскими памятниками в Карабахе.

«Работа по нашему обращению все еще идет. А обращаться к азербайджанской стороне точно было бесполезно», — заключил Иван Баграмян.

Иван Христофорович (Ованес Хачатурович) Баграмян родился в 1897 году недалеко от села Чардахлы (ныне село Чанлибель в Азербайджане) Елизаветпольской губернии. Его отец работал на железной дороге, а мать происходила из семьи сельского кузнеца. Начальное образование он получил в церковно-приходской школе в Елизаветполе (сейчас это город Гянджа в Азербайджане), где и начал учить русский язык.

Во время Первой мировой войны в составе Экспедиционного корпуса русских войск участвовал в походе в Персию и в Хамаданской операции на Кавказском фронте. С 1916-го по 1917 год служил в Кавказском запасном кавалерийском полку.

В декабре 1917 года демобилизовался из царской армии и вступил в армянскую, когда Армения получила независимость. В декабре 1920-го добровольно вступил в Красную армию в качестве командира 1-го Армянского полка. Принимал участие в установлении советской власти в Армении и Грузии.

В начале Великой Отечественной войны был в том числе начальником штаба Юго-Западного фронта.

Весной 1942-го участвовал в разработке Харьковской наступательной операции, которая закончилась катастрофой. Несмотря на то, что все решения во время боевых действий принимали маршал Семен Тимошенко и Никита Хрущев, Иосиф Сталин назвал Баграмяна главным виновником в поражении. От военного трибунала его спас маршал Георгий Жуков, поручившись за Баграмяна.

За успех Орловской операции 1943 года Иван Баграмян был награжден орденом Суворова I степени. 17 ноября ему было присвоено звание генерала армии, спустя 2 дня он стал командующим 1-го Прибалтийского флота. В апреле 1945-го был назначен командующим войсками 3-го Белорусской фронта. Незадолго до этого под его руководством был взят Кёнигсберг (Калининград), который Гитлер считал «неприступным бастионом».

Дважды получил звание Героя Советского Союза (в 1944-м и 1977-м), а в 1955 году стал маршалом. Также дважды занимал должность замминистра обороны СССР: с 1955-го по 1956-й и с 1958-го по 1968-й. Умер в 1982 году в Москве.

Ранее СМИ сообщали, что в Карабахе снесли памятник художнику-маринисту Ивану Айвазовскому, а RTVI узнал и о пропаже там памятника академику Андрею Сахарову.