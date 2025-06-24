В Гааге начался ежегодный саммит НАТО — первый под руководством генсека альянса Марка Рютте, экс-премьера Нидерландов. Мероприятие в его родном городе посетят Дональд Трамп и Владимир Зеленский, однако вряд ли они смогут неформально пообщаться с глазу на глаз. Главной темой станет повышение расходов на коллективную оборону, чего от союзников требует Трамп, который также намерен примирить Израиль и Иран. В день саммита две страны подтвердили прекращение огня, но уже говорят о нарушении перемирия. Эскалация на Ближнем Востоке делает саммит НАТО менее предсказуемым, чем того бы хотелось европейцам.

Навстречу требованиям Трампа

Ожидается, что лидеры НАТО подпишут в Гааге соглашение об увеличении расходов на оборону как минимум до 5% от ВВП. Американский президент Дональд Трамп неоднократно настаивал на этой цифре, делая упор на том, что активнее других в безопасность альянса вкладываются США, находящиеся по ту сторону Атлантики, — и теперь пришла пора европейцам принять на себя новые обязательства для защиты своего континента.

Достичь нового целевого показателя в 5% ВВП в НАТО намерены следующим образом: 3,5% уйдут на военные расходы, а еще 1,5% — на связанные с обороной инвестиции, от транспортной инфраструктуры до помощи Украине. Планируется, что увеличение трат будет осуществляться поэтапно в течение 10 лет — до 2035 года.

Нынешний потолок расходов стран НАТО на безопасность составляет 2%. Как следует из отчета НАТО за 2024 год, этому параметру не соответствуют чуть меньше трети государств-членов альянса.

Против повышения показателя до 5% уже публично выступила Испания — государство, которое тратит на безопасность меньше всех в НАТО. Испанский премьер Педро Санчес уверен, что его стране достаточно максимум 2,1% ВВП для расходов на оборону. Однако глава НАТО Марк Рютте категоричен: по его мнению, Мадриду нужно будет потратить как минимум 3,5% ВВП на «основные военные расходы».

Отказ Испании следовать в фарватере бюджетной политики НАТО вдохновил на поиск альтернативных решений и Бельгию. Глава бельгийского МИД Максим Прево накануне призвал альянс предоставить его стране «максимальную гибкость» в вопросе трат на безопасность.

К своим европейским коллегам присоединился словацкий премьер Роберт Фицо, недавно усомнившийся в целесообразности членства Словакии в Североатлантическом альянсе. По словам политика, «Словакия способна выполнить требования НАТО даже без существенного увеличения расходов на вооружение до 5% от ВВП».

Несвоевременный для Европы Ближний Восток

Саммит в Гааге может также омрачить быстро меняющийся ход конфликта Израиля и Ирана, на котором сейчас сфокусирован Дональд Трамп. В ночь на 24 июня он написал в своей соцсети Truth Social, что две страны все-таки договорились о перемирии. По мнению Трампа, оно должно стать «вечным».

Однако ситуация остается непредсказуемой, и израильская сторона уже обвинила иранцев в нарушении режима прекращения огня. Позже днем о срыве перемирия по вине обеих сторон сообщил и сам Трамп. К тому же накануне иранцы показательно ударили по американской военной базе Аль-Удейд в Катаре (крупнейшей на Ближнем Востоке) в ответ на бомбардировку со стороны США.

Как отмечает Reuters, удары США по иранским ядерным объектам делает встречу в Нидерландах гораздо менее предсказуемой, чем хотелось бы Марку Рютте, намеренному продемонстрировать Трампу единство европейских союзников на фоне боевых действий между Россией и Украиной.

«Если встреча пройдет не по плану, НАТО рискует показаться слабой и разобщенной, в то время как его европейские члены считают Россию наиболее опасной страной со времен окончания холодной войны и готовятся к возможному сокращению численности американских войск на континенте», — пишет агентство.

Российский президент Владимир Путин неоднократно отрицал утверждения западных стран о возможном вторжении России в Европу. Накануне он назвал подобные заявления «привычной и беспардонной ложью», а также подчеркнул, что такими словами страны альянса только провоцируют глобальную милитаризацию и гонку вооружений.

Понижение дипломатического статуса Украины

Президента Украины Владимира Зеленского ожидает гораздо более прохладный прием на саммите НАТО в этом году, нежели чем в предыдущем, когда Киев выступал за немедленное присоединение к альянсу, допускает Politico.

«Эскалация израильско-иранского конфликта еще больше ослабила надежды Киева на возобновление обязательств и внимания со стороны президента Трампа», — подчеркивает издание.

Роль Украины в этот раз и вовсе была снижена по сравнению с предыдущими встречами НАТО, поскольку организаторы саммита в Гааге развели по сторонам официальные встречи с участием Зеленского и Трампа. Как следует из расписания, Украине в основном отведены мероприятия во вторник, 24 июня, а США — основная программа в среду, 25 июня, когда состоится заседание Североатлантического совета.

Впрочем, по плану закрывать программу 25 июня будет встреча Зеленского с Рютте и главами Франции, Германии, Италии, Польши и Великобритании. Трамп в это время уже может находиться на борту Air Force One, не дожидаясь официального закрытия, как это было с его досрочным отъездом с саммита «Большой семерки».

Тем не менее, по словам источника Politico, Зеленский не теряет надежды пообщаться с Трампом на полях саммита НАТО, даже если их встречу не подтверждали. А Рютте заверил, что Украина останется важной темой переговоров в Гааге.