Владимир Путин вошел в топ-5 победителей прямых президентских выборов-2024 по количеству процентов голосов избирателей. Российского президента обогнали его коллеги из Руанды, Азербайджана и Туниса — все они преодолели порог в 90%. Подробнее о результатах триумфаторов президентских выборов уходящего года — в материале RTVI.

Кагаме бьет рекорды

Бесспорный лидер рейтинга — президент Руанды Поль Кагаме. Согласно данным избиркома республики, он получил на президентских выборах в этом году 99,15% голосов. Для сравнения, в 2017 году за Кагаме проголосовало всего лишь 98,79%.

Второе место занял переизбравшийся президент Азербайджана Ильхам Алиев с 92,12%. Третье — глава Туниса Каис Саид с 90,69%.

Владимиру Путину удалось войти в пятерку политиков с лучшими результатами на президентских выборах этого года. 87,28% голосов избирателей, по данным российского ЦИК, позволили президенту России занять четвертое место в мировом рейтинге.

Пятое и шестое места отошли к двум переизбранным президентам: Найибу Букеле из Сальвадора (84,7% голосов) и Абдельмаджиду Теббуну из Алжира (84,3%). Изначально Теббуну присудили аж 94,65%, но затем Конституционный суд страны снизил его результат более чем на 10%.

В первую десятку также попали президенты Литвы и Северной Македонии — правда, за счет результатов голосования во втором туре выборов. Тогда литовцу Гитанасу Науседе отдали 74,15% голосов (в первом туре он получил только 43,95%), а македонке Гордане Силяновской-Давковой — 65,14%.

Своими результатами в этом году также могут гордиться президент Мозамбика Даниэл Шапу (65,17%) и президент непризнанной Республики Сомалиленд Абдирахман Мохамед Абдуллахи «Ирро» (64%).

Меньше всех голосов в процентном соотношении получили избранные в 2024 году президенты Уругвая, Шри-Ланки, непризнанного Тайваня, Панамы и Исландии.

Президент Уругвая Яманду Орси одержал победу во втором туре, хотя ему и не удалось набрать больше 50% голосов избирателей. Чуть-чуть до такого результата не дотянул и избранный президент США Дональд Трамп — правда, его 49,9% обернулись 312 голосами выборщиков, более чем достаточными для триумфа.

А новому главе Шри-Ланки — марксисту Анууа Кумару Диссанаяке с 42,31% — победить помогла в том числе специфика избирательного процесса: граждане страны могли выбирать как одного, так и двух или трех кандидатов на пост президента. Так как ни один из претендентов не получил больше 50%, при перерасчете учитывались «вторые» и «третьи» голоса.

И это еще не все прямые президентские выборы в «год супервыборов». Последними своего президента будут выбирать жители Хорватии: голосование в этой стране запланировано на 29 декабря. Если первый тур не определит победителя, то в таком случае тур второй состоится уже в следующем году, 12 января 2025 года.

Смена планов

Непредвиденные выборы в 2024 году прошли в Иране из-за гибели президента Ибрахима Раиси в вертолетной катастрофе. Новый глава страны, реформист Масуд Пезешкиан, победил во втором туре голосования.

Результаты первого тура президентских выборов в Румынии были отменены за два дня до второго тура, так как Конституционный суд страны поставил под сомнение первое место независимого кандидата Калина Джорджеску. Теперь гражданам республики предстоит новое голосование уже в 2025 году.

Президентские выборы, намеченные на 2024 год, также были перенесены на неопределенный срок в Мали, Гвинее-Бисау, Южном Судане и Украине.

Непрямые в Грузии впервые

В четырех странах в 2024 году прошли непрямые президентские выборы — это когда за главу государства голосуют не граждане, обладающие избирательным правом, а определенное число выборщиков. Подобным образом президента выбирают в основном в парламентских республиках, где он выполняет по большей части представительские функции.

В Венгрии президентом стал кандидат от правящей коалиции Тамаш Шуйок. За него проголосовали 134 из 198 членов парламента, оппозиция участие в выборах не принимала. Шуйок сменил на посту президента Каталин Новак — ей пришлось подать в отставку из-за скандала с помилованием осужденного по делу о сексуализированном насилии над детьми.

Оппозиция не принимала участие в голосовании за президента и в Грузии, где в 2024 году впервые прошли непрямые президентские выборы — вскоре после прямых выборов парламентских. За единственного кандидата Михаила Кавелашвили, выдвинутого от правящей партии «Грузинская мечта», проголосовали 224 из 300 выборщиков. Действующая глава страны Саломе Зурабишвили назвала это голосование «пародией» и «провокацией».

А вот на Мальте президента избрали единогласным решением — кандидатуру Мириам Спитери Дебоно поддержала как правящая партия, так и оппозиция.

В ЮАР же должность президента (главы государства и правительства) за собой сохранил Сирил Рамафоса. И хотя его партия «Африканский национальный конгресс» по итогам выборов потеряла в парламенте абсолютное большинство, южноафриканские парламентарии поддержали действующего главу государства, обеспечив тому второй срок 283 голосами из 327-ми.