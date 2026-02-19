В феврале 2026 года обновился состав Комиссии РАН по борьбе с лженаукой. В нее вошли за одним исключением члены академии, в том числе сторонник гомеопатии. В прошлом же в этом органе были представлены и журналисты и популяризаторы науки. С ноября комиссию возглавляет академик Александр Глико. RTVI поговорил с ним о заветах Ленина, письмах трудящихся, гомеопатическом лобби, энциклопедии для здравомыслящих людей и об опасностях интернета.

Проект Жириновского на триллион рублей

3 февраля президиум РАН утвердил новый состав Комиссии по борьбе с лженаукой, которую вы возглавили еще в конце 2025 года. Раньше вам приходилось иметь дело с лженаукой?

Академик Евгений Александров, многие годы возглавлявший комиссию, давно высказывал намерение покинуть этот пост и пытался найти преемника. По его словам, им рассматривались 13 кандидатур, но безуспешно. Возглавить комиссию мне предложил президент РАН Геннадий Красников. Это было для меня неожиданно, хотя раньше мне приходилось сталкиваться с лжепроектами и писать на них заключения, будучи академиком-секретарем Отделения наук о Земле.

С какими например?

Один проект, получивший поддержку такого крупного политика как Владимир Жириновский, мне особенно запомнился. Основная идея заключалась в получении моторного топлива из углекислого газа. Сказать, что это чистая лженаука, нельзя, потому что, в принципе, это можно сделать, добавив к углекислому газу углеводороды и создав условия для соответствующих реакций. Но результат получится безумно дорогим и неоправданным — водород и метан и так горят хорошо. Расходы там оценивались примерно в триллион рублей, и проект удалось закрестить.

Другой проект — извлечение благородных металлов из нефти. Известно, что благородные металлы, в том числе золото, содержатся в морской воде, вероятно и в нефти. Вопрос в количестве. Но фраза, которая была написана в этом проекте, была изумительна — «хотя сама по себе нефть не содержит драгоценных металлов, будучи подвергнута обработке, приобретает таковые». Выяснилось, что какая-то частная фирма просто хотела у одного из институтов отобрать участок земли в Подмосковье и там организовать это дело. Заключение по этому проекту дал также академик, химик Аслан Цивадзе.

Многих удивило, что из 26 членов комиссии 25 — члены РАН, академики и членкоры, что разительно отличается от прежних составов, в которые входили научные журналисты, популяризаторы, ученые без академических званий. С чем связано такое решение?

У меня был список состава комиссии 2018 года, из него одна треть уже умерла, причём в основном члены РАН. Еще треть — люди в возрасте от 85 до 92 лет. Ясно было, что надо комиссию организовывать заново. Поэтому я сделал естественный шаг, прямо на президиуме РАН обратившись к академикам-секретарям отделений. Они дали свои кандидатуры. Некоторая трудность возникла с физиками, так как прямое согласие дал только академик-секретарь отделения Виталий Кведер. Поэтому с физиками мне пришлось договариваться самому. В целом, состав Комиссии получился весьма авторитетным.

Полагаю, что при соответствующей рекомендации академиков-секретарей вполне возможно включение в состав профессоров РАН. Что же касается популяризаторов науки, то в РАН существует Комиссия по популяризации, в которой состоит заметное количество специалистов, не являющихся членами академии. Там это выглядит абсолютно естественным.

Будет ли у академиков, у которых других дел полно, время, желание и мотивация заниматься вопросами лженауки?

Конечно, для членов РАН эта деятельность является общественной работой, в отличие от профессиональных популяризаторов науки, которые также дают отпор лженаучным построениям. Но авторитетные члены Российской академии наук никогда не будут уклоняться от благородной общественной миссии. Что же касается прежнего состава, в котором оставалось всего трое физиков, то следует иметь в виду, что львиную долю дел в комиссии вели академики Эдуард Кругляков и Евгений Александров.

Но Кругляков умер 14 лет назад… Так сложилось, что первая же новость про обновленную комиссию, прославившуюся меморандумом против гомеопатии, оказалась скандальной — вашим замом назначен академик Колесников, убежденный защитник гомеопатии. Звучало, как дурной анекдот, некоторые не могли поверить. Как он туда попал?

В соответствии с общим принципом, как и все остальные члены комиссии. Это была рекомендация академического медицинского сообщества, авторитетных людей из состава Академии. Всего были рекомендованы четверо — академики Елена Голухова (кардиолог), Сергей Колесников (эмбриолог,) Лейла Намазова-Баранова (педиатр) и Евгений Насонов (ревматолог).

Гомеопатия против «железных батальонов пролетариата»

Колесников — президент Национальной ассоциации производителей фармпродукции, в которую входит крупный российский производитель гомеопатических средств «Материа Медика», и другие гомеопатические компании. Вам не кажется, что его неслучайно вам посоветовали?

Я объяснил принцип формирования состава комиссии, которая должна включать представителей разных областей науки. Этот принцип, заключающийся в опоре на мнение авторитетных руководителей отделений, представляется мне совершенно правильным. Академик Колесников был рекомендован, он член этой комиссии.

Один из известных приемов гомеопатов — показывать на своих конференциях и в брошюрках цитаты известных людей в защиту гомеопатии. Они этим очень гордятся и вешают их на свои флаги. Поэтому лучшего подарка для них не представить, и они уже рассылают прозвучавшие слова Колесникова о гомеопатии в своих пресс-релизах…

Полагаю, что я не должен думать о том, кому и какие подарки раздавать. Круг вопросов, относящихся к деятельности комиссии весьма широк и не исчерпывается проблемой гомеопатии. Я допускаю, что кто-то из членов комиссии может иметь свое мнение в том или ином вопросе. Что же касается затронутой темы, то подтверждаю свою точку зрения, что Меморандум о гомеопатии, изданный комиссией в 2017 году, очень хорош по смыслу, отточен по форме и вполне актуален.

Был ли у вас разговор с академиком Колесниковым?

Оказалось, что он подвергся прямой журналистской атаке, не собираясь давать никаких интервью и выступать по данному вопросу. Еще раз повторю, что в комиссии, состоящей в большинстве из представителей точных наук (как и было задумано первоначально академиком Кругляковым), вопрос о методе разбавления как основе гомеопатии ясен.

Вы говорите о негативном эффекте гомеопатии, но при этом нельзя отрываться от действительности, а действительность такова, что реформа здравоохранения нанесла сильный удар по людям в малых городах и поселках, перенеся оказание квалифицированной медицинской помощи в более крупные населенные пункты. Это усложняет и покупку лекарств (ведь без рецепта большинство лекарств не отпускают) и, как следствие, способствует гомеопатической практике.

Зачем нам такая истерика? Как говорил Владимир Ленин, нам не нужен ужас мелкого хозяйчика, взбесившегося от ужасов капитализма, «нам нужна мерная поступь железных батальонов пролетариата».

Объем рынка гомеопатических препаратов в России, насколько я помню, 16 млрд рублей, не такой уж и мелкий вопрос…

И вы полагаете, что 26 человек — членов комиссии (из которых всего четыре человека имеют медицинское образование), могут подорвать столь обширный рынок? Есть меморандум, касающийся природы гомеопатии. Насколько я знаю, соответствующая точка зрения была доведена до государственных структур. В какой-то момент предполагалось создать при Минздраве рабочую группу или комиссию, но, вроде бы, не создали. Наверное, можно попробовать опять выйти в Минздрав и поднять вопрос, чтобы лейбл об отсутствии действующих веществ наклеивали на эти препараты. Как вы понимаете, речи о запрете гомеопатии не идет, и академик Александров никогда так вопрос не ставил.

В РАН, очевидно, есть гомеопатическое лобби, состоящее не из 1-2 человек. Вам его очертания стали немножко более понятны?

Видите, вам очевидно, а я этого не знаю. Мне представляется, что вряд ли кто будет сейчас высказываться в поддержку метода разбавления и противоречить здравому смыслу. Предположительно, возможна точка зрения о поддержке продолжения клинических испытаний.

Лженаука построена на извлечении выгоды

В 2025 году комиссия потеряла формальную независимость, и отныне должна согласовывать свои действия и заявления с Экспертным советом при Президиуме РАН. Как вы намерены работать в таком поле?

Я обсуждал это с руководством. Мы считаем, что это правильно. Знаете, почему? Если это комиссия Российской академии наук, то каким образом она может действовать без согласования ключевых моментов с руководством РАН? Вероятно, поэтому иски и подавались в суды на академиков Александрова, Круглякова и Захарова как на частных лиц.

Конечно, ведь РАН за них не вступалась, и даже юристами не помогала, насколько я помню.

Вы помните, а вот я в те времена был далек от этих вопросов. Полагаю, что если действие тех или иных структур РАН не выходит за рамки их полномочий, то юридические претензии могут предъявляться руководству РАН, и в прежние времена в таких случаях в судах выступали уполномоченные заместители президента РАН.

В чем вообще, на ваш взгляд, состоит определение лженауки и чем это отличается от заблуждения?

Если мы скажем, что предметом лженауки являются концепции, противоречащие законам, которые установлены наукой, то в подавляющем большинстве случаев так и есть. Если мы говорим о механике классической, то, конечно, всё, что законам Ньютона не удовлетворяет — лженаука (например, космический двигатель без выброса массы). Но можно привести и другие примеры — всегда есть какие-то новые факты, где всё-таки наука еще не устоялась.

Пример — современная геодинамика, в которой ведущую роль играют горизонтальные движения континентов, спрединг океанических хребтов и т.д. Но тех, кто выдвинул эту идею в начале XX века (прежде всего геофизика Альфреда Вегенера), при определенной степени нетерпимости, могли бы объявить и лжеучеными. Фанатики могли бы и Платона лжеученым объявить.

Лженаука — это условная категория, очень много вмещающая в себя, но главное, что отличает ее от заблуждения, пожалуй, упорство в этом самом заблуждении, неприятие установленных фактов и, как правило, стремление извлечь из своих построений материальную или иную (награды, слава и.т.д.) выгоду.

Члены комиссии, сколько лет она существует, всегда сетовали, что работают на общественных началах, нет ни помещения своего, ни финансирования. В этом плане никаких изменений?

Пока нет. Я, впрочем, пока эти вопросы не поднимал. Академик Александров советовал, чтобы хоть один человек у нас был из аппарата РАН. Наверное, это можно будет решить, а помещение при работе он-лайн и не нужно.

Одной из форм работы был бюллетень «В защиту науки», прославивший комиссию, и ее меморандумы. Они останутся?

Было бы хорошо, чтоб осталось и то, и другое. Есть идея собрать тематически публикации бюллетеня разных выпусков с тем, чтобы выпустить своего рода энциклопедию для разумного человека. Меморандумы же возникают не сами по себе, а рождаются в ответ на возникновении новых крупных тем.

Настоящий противник — «колдун вселенского масштаба»

Один из славных эпизодов — в 2019 году перед выборами РАН Комиссия по борьбе с лженаукой вместе с Комиссией по противодействию фальсификации научных исследований подготовила справки на кандидатов, благодаря чему в РАН не избрали полсотни плагиаторов и мракобесов, например изучавших души обезглавленных крыс. Комиссия была дерзкой, этим занимались, в том числе, ее не связанные с РАН члены, а академик Александров говорил — «я старенький, мне не страшно». Как сейчас такое будет возможно?

Как происходят выборы в академию? Вообще говоря, есть правила выдвижения. Выдвигают людей ученые советы. Три академика могут письменно выдвинуть кандидата. Отделение создает экспертную комиссию. Допустим, среди кандидатов есть какие-то мракобесы. Но экспертные комиссии состоят из авторитетных людей, и я уверен в том, что никакой мракобес по нашему отделению не может пройти (впрочем, я таких и не помню).

Это не помешало в РАН избраться гомеопату Олегу Эпштейну и другим, сочувствующим гомеопатии.

Вакансии при выборах в РАН объявляются по определенным специальностям и именно из кандидатов-специалистов и выбираются члены РАН. Полагаю, что если вас сильно интересует заданный вопрос, то лучше всего обратиться по принадлежности в секцию медико-биологических проблем ОМН. Но неужели вы серьезно предлагаете проверять вообще всех кандидатов в члены академии на сочувствие гомеопатии? Невероятно!

Можем ли мы ожидать такую форму работы от комиссии перед будущими выборами?

Не думаю. Если только объявится колдун вселенского масштаба. В ясных вопросах копаться никто не будет — отведут и точка.

У медиков могут и не отвести…

Вы очень зациклены на медицине и маргиналах. Чисто теоретически, можно представить, что какой-то совет или научное общество выдвинут совершенно невероятную персону по медицине, сельскохозяйственным наукам, наукам о Земле, химии или даже физике (мало ли таких, мне уже пишет один ниспровергатель всей современной физики). Но фильтры в этих случаях хорошо работают. А шуметь тут и множить децибелы незачем.

Какие новые темы и может, форматы работы вы перед собой видите?

Колдуны, экстрасенсы, это всё в каком-то смысле уже отыграно. Потому что на эти темы уже написано 22 бюллетеня «В защиту науки», эти вопросы разобраны так, что лучше не напишешь. Поэтому есть идея выбрать разные тематики—астрологию, экстрасенсорику, и т.п, и издать «энциклопедию для здравомыслящих людей». Это можно сделать в электронном виде, можно и напечатать, если на это получить средства.

И тогда мы существенно сократим поле деятельности экстрасенсов, колдунов, астрологов, телепатов, исследователей торсионных полей и т.п. Но главное, поскольку комиссия работает при экспертном совете, мы должны сосредоточиться на крупных проектах, которые наносят ущерб государству, а не заниматься «выявлением» лженауки.

Какими например?

Я называю их внесистемными проектами. Когда какой-нибудь проходимец или делец, у которого есть лобби, подает проект, и требует, условно, триллион рублей. Я даже предлагал изменить название комиссии на «по экспертизе внесистемных проектов», но президент РАН Красников с этим пока не согласился. На данный момент ничего особенно интересного нет. Есть письма трудящихся, на которые я отвечаю.

Эти письма будут занимать долю вашего внимания?

Мы не должны заниматься письмами трудящихся по рутинным вещам. Если вопрос о вечном двигателе, на который можно легко найти ответ у Перельмана, то Отделение физических наук без труда напишет ответ. Такие проекты идут не только через комиссию по лженауке, многое сваливается в отделения РАН. Много времени ответам на эти вопросы тратили академик Лев Зеленый из ИКИ РАН и Сергей Гарнов из ИОФ РАН. Теперь их надо от этого освободить. Президент РАН академик Красников считает, что комиссия важна и надо это дело продолжить, иначе оно просто угаснет.

Слышал, вы уже начали работать с Госдумой по какой-то теме…

Да, и это чистый Салтыков-Щедрин! Думский комитет решил бороться с колдунами, всевозможными гуру, с оккультизмом, эзотерикой, астрологией. Двигают законопроект о запрете рекламы таких услуг. Конечно, было бы славно, если бы это удалось. Но, хочу напомнить, что в ходе программы «Итоги года» 19 декабря 2025 г., президент Путин указал на необходимость реальной борьбы с рекламой колдунов и эзотерических услуг, но аккуратной, при соблюдении прав человека и конституционных свобод.

Категорий упомянутых выше деятелей — 39 . И депутаты попросили нас объяснить, на основании каких определений мы можем отнести ту или иную категорию к лженаучной. Я им ответил, что общим для этих тем является то, что они не имеют научной основы и противоречат научному знанию и фактам. А вот для каждого из этих 39 типов можно найти подробные разъяснения в 22 томах бюллетеня комиссии. А дальше выяснилось — чтобы законопроект проходил, надо, чтобы был федеральный орган исполнительной власти, который отвечает за это направление. Я рекомендовал Министерство просвещения. (Оно отвечает за школьное воспитание и преподавание предметов направленных на формирование более ясного взгляда на мир).

«Главная опасность связана с интернетом»

Помимо колдунов, есть и более наукообразные вещи, например, магические магнитотерапевтические приборы которые якобы «лечат» от инсульта до стенокардии, варикоза и лишая, их рекламирует певица Валерия и Николай Дроздов. А врачи, ссылаясь на свой опыт, советуют эти приборы, в которых и правда есть магнитное поле, только эффект спорный. Госзакупки при этом составляют сотни млн рублей. Чем это отличается от гомеопатии?

Конечно, я не могу всего этого знать. Я и Валерию-то вживую всего два раза видел, но впечатление осталось хорошее. Дроздова не встречал, но отзывы знакомых самые лучшие.

Помню, правда, люди носили браслеты из циркония. С налету тут не разобраться. Год назад меня уговорили поехать в санаторий, и там предлагали процедуру с этими самыми магнитами. Я никакого я эффекта не ощутил, впрочем, это ничего не доказывает — единичная практика.

Чего там только в так называемой «физиотерапии» не осталось, этот странный ландшафт российской медицины остался нам в наследие от советского здравоохранения.

Про физиотерапию в целом ничего плохого сказать не могу.

Недавно в Ярославле закрыли музей «Новой хронологии», основанный на скандально известных работах математиков Анатолия Фоменко и Глеба Носовского. Что вы думаете по этому поводу?

Правильно закрыли, говорить тут не о чем. Помню, студенты ходили на лекции Фоменко, выпучив глаза, им очень нравилось. Но это сначала было модно, а потом стало на уровне «поприкалываться».

Аналогов такой академической комиссии я в мире не встречал. Как вы думаете, ее наличие связано, с «особым путем России», с тем, что нашим ученым надо защищаться от лженауки, причем иногда от самих же себя?

Вопрос интересный. Ведь и в советское время были письма трудящихся, которые зачастую писали не вполне здоровые люди… Знаете, у нас с каких-то пор, было заведено, что если тебе написано официально, то ты должен обязательно ответить. А дальше уже пошло, что письма стали писать не только в Академию наук, директорам институтов, а сразу куда-нибудь наверх.

Да и сейчас пишут в самые высокие инстанции, добавилось, правда, значительное число обращений к депутатам. А сверху спускают их вниз, и это доходит до того, кто призван отвечать. И люди поняли, что, если ты напишешь, тебе ответят. И этим стали заниматься люди либо из чистого интереса, либо желающие сделать какое-то открытие. Но в советское время не думали, что можно не только письмо написать, но еще на этом и заработать.

Я думаю, что расцвет лженауки, которая часто связана и с каким-то лже-бизнесом — знак очень неустойчивых времен. Это начало происходить на переломе, когда многие были нацелены на извлечение, как раньше говорили, нетрудовых доходов. Но я думаю, что сейчас потихонечку ситуация начнет исправляться, всё-таки мы на какое-то плато вышли, и сейчас уже молодежь астрологию не воспринимает или воспринимает в шутливо-ироническом ключе.

И примеры 20-30х годов прошлого века, когда тоже было и столоверчение, и прочее, это подтверждают. Можно вспомнить интерес крупного деятеля ЧК Глеба Бокия к эзотерике или случай, описываемый в биографии архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого), когда в промежутке между ссылками он служил и оперировал в 1-ой Градской. Его попросили написать отзыв о деятельности одного профессора медицинского института, который проводил эксперименты по оживлению мертвецов (средства на это были отпущены). После отрицательного отзыва Войно-Ясенецкого его отправили в тюрьму, где он провел два или три месяца, пока коллеги профессора не установили, что тот — сумасшедший.

Вы не связываете расцвет лженауки с кризисом института репутации в России? Когда заслуженная акушерка из Второго Меда советует роженицам гомеопатию от предлежания плода, при этом ректор «Пироговки» не видит в этом ничего страшного. Когда ту же гомеопатию преподают минимум в 30 вузах, в том числе в РуДН. Когда сотням детей в лагере «Орлёнок» приглашенный экстрасенс рассказывает, что американцы не летали на Луну…Может, нужны и какие-то институциональные решения?

Мне кажется, что у нас сегодня большой перебор в сторону медицины, тут же еще и американцы с Луной! Вы выше говорили что-то про «особый путь России», про то, что комиссии аналогичной нашей нигде больше нет, что у нас нужно особо защищать науку и т.д. Это не так. На Западе, насколько я могу судить, деятелей в плане отечественного разлива лженауки предостаточно. Просто там меньше обращают внимания на эти неизбежные явления социальной психологии и сферы образования.

Пример — когда в Германии решили по следам крупнейшего достижения нашей науки (бурения сверхглубокой скважины на Кольском полуострове глубиной 12262 м) пробурить глубокую скважину в районе Виндишэшенбаха (Франкония), то к намеченному месту явился пастор с огромной толпой, которую возбуждал речами о недопустимости такого глубокого проникновения в земную твердь, пугая народ тем, что в этом случае вся округа будет наводнена выскочившими из скважины чертями. Таких примеров привести можно много. Но давайте уйдем чуть в сторону.