Карты Visa белорусского Альфа-банка с 18 марта перестали работать во всех 27 странах Евросоюза, а также в Великобритании, Норвегии, Лихтенштейне и Исландии. Пресс-служба кредитного учреждения сообщила в телеграм-канале, что произошедшее связано с санкциями.

Держатели карт Visa белорусского Альфа-банка не смогут снять наличные в банкоматах в перечисленных странах, оплатить покупки в магазинах и интернет-магазинах, переводить деньги с карты на карту «в любых сервисах переводов».

Финансовая организация советует своим клиентам, находящимся в Европе, использовать карту Mastercard или перевести деньги через ЕРИП (Единое расчетное информационное пространство — белорусский платежный онлайн-сервис) на карту другого белорусского банка.

В других странах, кроме ЕС и четырех указанных, карта Visa белорусского Альфа-банка продолжает работать, добавили в кредитной организации.

В июле 2025 года держатели карт белорусского Альфа-банка жаловались на проблемы с их работой в Европе — в частности, рассказывали, что при попытке снять наличные банкоматы выдавали ошибку на английском «ваша карта недействительна» или «ваша карта не одобрена для данной операции», писали некоторые каналы. В поддержке банка при этом отрицали наличие проблем.

Клиенты предполагали, что ограничения были связаны с началом действия 18-го пакета санкций против России и Беларуси, который назвали «одним из самых жестких». Из российских банков в черный список тогда попали еще 22, включая Т-Банк, «Яндекс банк», «Озон банк», «Сургутнефтебанк» и другие. До этого под санкциями ЕС было 23 российских банка.

В конце октября 2025 года белорусский Альфа-банк в ответ на новую волну жалоб — на этот раз в связи с невозможностью привязать карты к Apple Pay — признал, что «некоторые новые карты действительно перестали привязываться». Это объяснили сбоями из-за 19-го пакета европейских санкций. Столкнувшимся с проблемой банк предложил продолжать пользоваться пластиковыми картами.

Российский Альфа-банк попал под санкции ЕС в 2022 году. В банке тогда заявили, что это не повлияет на его работу. В феврале 2025 года из Альфа-банка вышли российские бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен, закрыв сделку по продаже своих долей в самом банке и «Альфастраховании».

ЕС ввел персональные санкции против обоих предпринимателей в феврале 2022 года. В апреле 2024 года суд ЕС в Люксембурге удовлетворил иск Фридмана и Авена, признав их включение в санкционный список незаконным. Но несмотря на это, бизнесмены остались под санкциями, поскольку срок действия ограничений, которые они успешно обжаловали в суде, уже истек, после чего они продлевались.

И Фридман, и Авен жаловались на «разрушенные» из-за санкций жизнь и бизнес. Свои миллиардные инвестиции на Западе они назвали «ошибкой».