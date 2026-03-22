Главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что один из ее детей тяжело болен. Об этом она рассказала в интервью Борису Корчевникову, передает ИС «Вести».

По словам Симоньян, о том, что один из ее детей «очень тяжело и очень сложно болен», стало известно после того, как ее муж режиссер Тигран Кеосаян впал в кому в декабре 2024 года. Она уточнила, что у ребенка диагностировано заболевание, которое «нельзя вылечить».

«Просто катастрофа. Это единственное, что тогда меня вытащило из больницы. Когда Тигран попал в кому, я госпитализировалась вместе с ним и думала, что я буду с ним», — рассказала главред RT.

Тигран Кеосаян умер в сентябре 2025 года в возрасте 59 лет после клинической смерти и девяти месяцев пребывания в коме. Незадолго до этого у Симоньян обнаружили рак груди, ей провели хирургическую операцию. Она проходит химиотерапию. После смерти Кеосаяна у Симоньян осталось трое детей.

Как призналась Симоньян, ее дети, в отличие от родственников и близких, до сих пор не знают о диагностированном у нее раке груди.

«Хорошо, что я им не разрешаю смотреть телевизор, они эту программу не посмотрят, они не знают», — отметила медиаменеджер.

Рак развился на фоне переживаний, после того как Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому, рассказала Симоньян.

«Я же разрываюсь между работой, потому что я осталась одна, надо же все это еще содержать, кормить, поить. Между мужем, который в больнице в коме, между ребенком, который просто требует всех душевных сил. И 1 сентября я выясняю, что еще у меня рак», — описала она события тех дней.

По словам Симоньян, рак груди у нее развился за девять месяцев, хотя изначально предпосылок для этого не было. Она рассказала, что в ноябре 2024 года проходила чекап, который не выявил каких-либо осложнений.

«У меня генетическая вероятность рака груди равна нулю. А 1 сентября у меня уже метастазы… Это называется ураганное течение. Врачи говорят, что это было спровоцировано как раз переживанием», — заявила главред RT.

Первым человеком, который узнал об онкологическом заболевании, стал первый заместитель руководителя администрации президента Алексей Громов, призналась Симоньян.

«Мы с ним очень плотно работаем много лет. Он мне потом сколько раз вспоминал. Мол, знаешь, как ты мне об этом сказала? Ты мне позвонила и сказала: „Алексей Алексеевич, хотите прикол? У меня еще и рак“. Я просто расхохоталась от нелепости и абсурда от всего этого», — поделилась она, добавив, что позже рассказала о диагнозе митрополиту Симферопольскому и Крымскому Тихону (Шевкунову).

Результативность лечения рака можно будет оценить в течение пяти лет, сообщила Симоньян. По словам медиаменеджера, если за этот срок с ней «ничего не случится», то можно будет утверждать, что она вылечена.

«Я делаю все. Это лечение, в лучшем случае, бог даст, на пять лет», — отметила она.

Симоньян также рассказала, что у ее родственников не было наследственной онкологии, а все женины в роду были долгожительницами.