В Ростовской области ограничили перемещение молока и продукции животноводства в связи с «напряженной эпизоотической обстановкой». Об этом объявил региональный минсельхоз. В ведомстве объяснили эту меру борьбой с распространением особо опасных инфекционных заболеваний животных.

Местных фермеров также предупредили об «усиленных мониторинговых исследованиях» в хозяйствах всех форм собственности и запрете на перемещение живого поголовья за пределы области.

«Необходимо произвести учет всего поголовья животных в хозяйствах всех форм собственности для проведения последующих исследований и вакцинации», — сказано в сообщении на странице ведомства во «ВКонтакте».

Там добавили, что весь объем произведенного молока на сегодня перерабатывается мощностями предприятий в границах региона. В минсельхозе указали и на необходимость «вывести продукцию из теневого оборота», так как это, по утверждению министерства, является «одним из факторов экономической стабильности и эпизоотического благополучия области».

С начала года жители около 16 регионов, включая Новосибирскую, Омскую, Томскую и другие области, а также Алтайский край, стали жаловаться на массовый принудительный забой скота в фермерских хозяйствах. Людям говорили, что это связано с распространением среди животных острого инфекционного заболевания — пастереллеза.

По ветеринарным правилам, при выявлении инфекции зараженный скот подлежит изъятию и уничтожению. Однако пострадавшие фермеры сообщают, что никаких документальных подтверждений изымавшие скот не представляли и никаких официальных уведомлений от властей не было.

История получила широкое распространение в соцсетях и СМИ. В итоге 16 марта минсельхоз Новосибирской области и его глава Андрей Шинделов сообщили журналистам, что в связи с распространением пастереллеза в регионе действует режим ЧС. При этом было расхождение в датах — в ведомстве утверждали, что его ввели в начале марта, а сам министр заявил, что 16 февраля.

Позднее депутат заксобрания Новосибирской области, единоросс Денис Субботин извинился перед жителями, у которых принудительно изъяли скот. Действия властей он оценил как один из худших способов взаимодействия с населением и пообещал, что это попытаются исправить.

В четверг, 19 марта, новосибирский губернатор Андрей Травников назвал принимаемые ветеринарными службами меры «строгими, но необходимыми». Он заявил, что все действия проводятся в соответствии с ветеринарными правилами, нормативными актами и законодательством России.

Прямой ущерб для собственников животных, изъятых и уничтоженных в феврале-марте 2026 года, превысил 1,5 млрд рублей, сообщили в центре «Аналитика.Бизнес.Право». По данным аналитиков, в феврале-марте 2026 года в регионах Сибири в результате карантинных мер, изъятия, уничтожения и других ограничений пострадали от 87,5 до 90,5 тыс. голов.