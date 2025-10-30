Пропавшая в сибирской тайге семья Усольцевых — Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь — могли упасть в тектонический разлом, не увидев его под снежным покровом. Такой версией исчезновения туристов с Инфо24 поделился заслуженный спасатель России Сергей Щетинин.

Он утверждает, что за время работы сталкивался с подобными случаями — и в тех ситуациях тела пропавших обнаруживали весной после того, как растает снег.

Появившуюся ранее в СМИ версию о том, что Усольцевы могли сбежать из-за накопленных главой семейства долгов из-за его бизнеса, Щетинин расценил как неправдоподобную, поскольку туристы бросили автомобиль и шли пешком.

«Это Сибирь, тайга. Пешком идти с ребёнком, с собакой? Вряд ли. Без техники тяжело уехать. Это что-то из области фантастики», — прокомментировал спасатель предположение о «побеге от долгов».

Версию о том, что Усольцевы могли стать жертвами нападения диких животных, Щетинин счел более вероятной, признав, что «всякое может быть».

«Но сейчас они [звери] как раз впадают в спячку, и их должно быть меньше», — отметил он.

Ранее бывший следователь Вадим Багатурия допустил, что к исчезновению Усольцевых мог быть причастен некий «маньяк», который до этого «затаился» на несколько лет, а теперь «вышел на охоту».

«В действительности маньяк может орудовать в любой местности. Он может быть активным, замкнутым или “залечь на дно”», — пояснил эксперт.

Спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев предположил, что Усольцевы могли добровольно скрыться ради изоляции от общества, сравнив их со старообрядцами, уходившими в сибирскую тайгу.

Проживший в тайге 20 лет отшельник Оджан Наумкин по прозвищу «алтайский Маугли» допустил, что Усольцевы могут быть живы, но назвал шансы на это минимальными: в таком случае туристы должны были бы иметь при себе большой запас провизии, и им пришлось бы жечь костер, дым от которого неизбежно заметили бы участники поисковой операции.

В сентябре Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью после отдыха на турбазе перед отъездом домой пошли к горному хребту Кутурчинское Белогорье в Красноярском крае. С 28 сентября они не выходили на связь. В этот же день спасатели в последний раз поймали сигнал смартфона главы семейства. Автомобиль Усольцевых обнаружили пустым в том месте, где они, очевидно, вышли из него и дальше двинулись пешком.

Активная фаза поисков продолжалась 11 дней и завершилась 12 октября. Было проверено не менее 4,5 тыс. км дорог в лесной местности. 24 октября поисковая группа «Спасатель» прочесала еще 6 кв. км леса, но безрезультатно.

В Следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что признаков подготовки Усольцевых к отъезду (например, за границу) не выявлено: перед походом семья не переводила деньги и не покупала билеты. Более того, Сергей планировал заняться возведением частного дома и как раз незадолго до отпуска закупил стройматериалы. Пресс-секретарь ведомства Юлия Арбузова заявила, что в качестве основной версии исчезновения Усольцевых рассматривается несчастный случай.