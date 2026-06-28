Разрыв с Россией обернется тяжелыми последствиями для простых граждан Армении, заявил замглавы Совета безопасности России, лидер «Единой России» Дмитрий Медведев. По его мнению, страны Запада используют республику как инструмент против Москвы.

Комментируя ситуацию с лидером оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном, которого Генпрокуратура Армении попросила лишить неприкосновенности, Медведев счел это политическим преследованием.

«Не можем оставаться в стороне от происходящих в братской для нас Армении внутриполитических процессов. <…> Рассматриваем такой шаг как новый виток репрессий в отношении неудобных для правящих верхов представителей оппозиции», — уточнил он.

По его словам, подобные нападки в сочетании с массированным применением административного ресурса стали отличительной чертой прошедших парламентских выборов — что расходится с заверениями армянских властей о приверженности демократическим принципам.

«Граничащие с правовым беспределом расправы с политическими оппонентами, которые сопровождаются “отжимом” их бизнес-активов, давно стали “визитной карточкой” нынешней правящей команды. Все это происходит при полном молчании стран Запада, вмешательство которого в состоявшуюся избирательную кампанию стало беспрецедентным», — отметил председатель «ЕР».

Он напомнил, что в день парламентских выборов в Армении присутствовал глава дипломатической миссии ЕС в ЦИК.

«Яркий пример: никто так и не смог дать внятного ответа на вопрос, что в день голосования делал в ЦИК глава дипмиссии ЕС. Наверняка следил за “демократичностью” процедур. Или же лично указывал, как нужно обрабатывать голоса избирателей, чтобы отобрать у “Процветающей Армении” возможность прохождения в парламент вопреки воле значительной части граждан страны», — подчеркнул он.

Как считает Медведев, Запад рассматривает Армению исключительно как инструмент борьбы против России и потому заинтересован в зачистке политического поля от всех сил, выступающих за здоровые отношения Москвы и Еревана.

«Неминуемые тяжелые последствия для простых граждан от разрыва формировавшихся десятилетиями связей страны ЕС абсолютно не интересуют. Жаль, что политические амбиции нынешних властей оказались выше национальных интересов возглавляемой ими страны», — заявил он.

При этом Медведев дал понять, что Москва продолжит следить за ситуацией и решениями Еревана: «Наша страна будет судить об истинных намерениях властей Армении по их реальным поступкам».

Отношения Армении и России в последние месяцы обострились на фоне сближения республики с ЕС.

В марте 2025 года парламент Армении принял закон о начале процесса вступления страны в Евросоюз — за него проголосовали 64 депутата, против — семь. В МИД Армении тогда уточнили, что принятие закона само по себе не является заявкой на членство в ЕС, а «отражает стремление граждан Армении вывести углубление партнерства с ЕС на новый уровень».

С конца мая 2026 года Россельхознадзор начал последовательно вводить ограничения на армянский экспорт. В черном списке оказались цветы, томаты, огурцы, зелень, клубника, вишня, виноград, яблоки, груши, баклажаны, картофель, сухофрукты, а также коньяк, вина и вся рыбная продукция. В ведомстве настаивают на том, что меры связаны исключительно с качеством продукции, а не с политикой. По оценкам, только от закрытия российского рынка для рыбных поставок Армения рискует потерять около $80 млн.

На этом фоне ЕС пообещал помочь Еревану компенсировать убытки. В начале июня 2026 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении Армении €50 млн в связи с введенными Россией ограничениями.

В том же месяце по итогам заседания совета министров иностранных дел ОДКБ в Казани глава МИД России Сергей Лавров объявил о намерении применить к Армении статью устава организации — из-за того, что республика более двух лет не платит взносы в бюджет ОДКБ.

«Что в этой ситуации делать? Мы сегодня это обсудили. И уже более двух лет имеется задолженность Армении перед бюджетом ОДКБ. И мы сегодня договорились посмотреть на задействование соответствующей статьи Устава ОДКБ», — сообщил министр.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что Армения не сможет одновременно пользоваться преференциями евразийской интеграции и готовиться к вступлению в другой экономический блок. «Такую иждивенческую позицию в отношении к объединению ЕАЭС терпеть мы не намерены. Жестко? Не уверена. Я думаю, что если и жестко, то реалистично», — заявила она.

19 июня Европейская комиссия сообщила, что перечислила Армении первый транш пакета помощи — 34 млн евро на поддержку частного сектора, пострадавшего от российских торговых ограничений. Помимо денег, соглашение предусматривает расширение доступа армянских производителей к рынкам ЕС — прежде всего в агропродовольственном секторе и цветоводстве.