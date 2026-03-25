Верховный хурал (парламент) Тувы досрочно лишил мандата депутата Руслана Цаликова, бывшего первого замминистра обороны, обвиненного по четырем статьям Уголовного кодекса, в том числе в создании организованного преступного сообщества (ОПС). Об этом пишут РБК и ТАСС в среду, 25 марта.

Свои полномочия Цаликов сложил добровольно. Решение об их прекращении было принято 20 марта на основании заявления самого депутата. Оно вступило в силу со дня принятия. Личная карточка бывшего замминистра пропала из списка депутатов на сайте хурала.

Цаликов был избран депутатом Верховного хурала Тувы от «Единой России» в сентябре 2024 года. Это произошло вскоре после того, как он был освобожден от должности первого замминистра обороны.

«Ведомости» писали, что после ухода из военного ведомства Цаликов мог стать сенатором от Тувы. Однако этого назначения не случилось.

Руслана Цаликова задержали и поместили под домашний арест в начале марта. По версии следствия, он создал организованное преступное сообщество (ОПС), участники которого в 2017-2024 годах похищали бюджетные средства. Всего экс-замминистра предъявлено обвинение по четырем уголовным статьям, включая 12 эпизодов растраты, два эпизода получения взяток и легализацию преступных доходов.

По данным «Коммерсанта», уголовное преследование Цаликова связано с махинациями при поставках вещевого имущества через АО «Военторг», чей бывший гендиректор Владимир Павлов обвиняется в создании преступного сообщества. Следствие считает, что бывший замминистра получал взятки, в том числе дорогостоящим имуществом, от представителей компаний, выполнявших исследовательские работы для Минобороны, после чего коррупционные доходы легализовывались через вложения в недвижимость, в том числе коммерческую, которую «в большом количестве» нашли у Цаликова. Оцениваемый ущерб по делу превышает 6,6 млрд рублей, говорится в статье.

Среди прочего, 69-летнего экс замминистра обороны обвиняют в получении двух взяток — мотоциклом Honda и крупной суммой наличных

Вину Цаликов не признал, но выразил готовность сотрудничать со следствием, пишет «Ъ» со ссылкой на источник.