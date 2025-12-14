Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РБК, что ничего не знает о прямых обращениях неких влиятельных россиян к Владимиру Путину с просьбой «реабилитировать» телеведущего Ивана Урганта. О таких попытках накануне написала The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Мне об этом ничего не известно», — прокомментировал Песков публикацию американской газеты.

По данным New York Times, некие «влиятельные» россияне неоднократно просили Путина помочь Урганту вернуться на ТВ, но президент якобы крайне негативно на это реагировал — и делился информацией о предполагаемой нелояльности телеведущего, которая, возможно, была взята из досье спецслужб.

По словам знакомых Урганта, он надеется вернуться в эфир, а пока зарабатывает как ведущий роскошных свадеб, дней рождения состоятельных людей и корпоративных мероприятий, иногда поет на частных вечеринках под гитару.

Во время выступлений за пределами России Ургант избегает высказываний об СВО и политике. В интернет-шоу «Плюшки» на вопрос о том, куда он пропал с телеэкранов, артист ответил: «Тут в отличие от VK, двумя буквами не расскажешь, тут минимум три нужно».

После начала СВО Ургант опубликовал в соцсетях пост, который некоторые общественные деятели и политики расценили как антироссийский. После этого, по данным СМИ, телеведущий попал в негласный черный список и перестал появляться на экране. Его популярное шоу «Вечерний Ургант», куда приходили мировые звезды, включая Роберта Де Ниро, Брэда Питта, Джеки Чана и Пирса Броснана, было закрыто.

Кроме того, 31 декабря 2022 года онлайн-кинотеатр Kion убрал со своего сайта новогодний телеспектакль «Происшествие в стране Мульти-Пульти» с участием ведущего. Также артиста исключили из новогодней кинофраншизы «Елки», где он снимался несколько лет.

Песков тогда говорил, что очень хорошо знает Урганта и не считает его врагом России.

«Он большой патриот. У него может быть своя точка зрения. Он ее, правда, не имеет права выносить на Первый канал. Но он этого и не делал. Здесь тоже не нужно клеветать на людей, не нужно записывать их в пятую колонну. Ни в коем случае», — заявлял он в интервью «Беларусь 1».

Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» Николай Новичков призывал внести Урганта в реестр иностранных агентов. Сам ведущий на это ответил:

«Последний год научил нас многому, в частности тому, что невозможно представить, что придет в голову некоторым депутатам. Для меня это тайна, над которой ученым предстоит еще долго работать, потому что это невозможно понять»».

В апреле 2023 года Ургант посетил премьеру фильма «Вызов», где на вопрос о возможности своего возвращения на телевидение ответил: «Конечно, я вернусь».

Осенью 2023 года после выступления Урганта перед студентами МГИМО был уволен пригласивший его замдекана факультета международной журналистики Юрий Кобаладзе. В институте утверждали, что тот ушел по своему желанию.

В марте 2024 года шоумен и актер Сергей Светлаков высказался по поводу ситуации с Ургантом, назвав ее «очень обидной»:

«Это ужасно. Ужасно то, что происходит с моим другом, который находится в потрясающей форме. Мне кажется, если бы люди действительно хотели разобраться, они бы прочитали то, что написал сам Ваня. Это уже потом понеслось — хейт, что-то переписали, один другому что-то сказал. Это синдром снега, который постепенно превращался в коричнево-черное».

В 2024 году Урганта исключили из программы благотворительного фестиваля в Санкт-Петербурге и концерта «Заезжий музыкант», посвященного 100-летию Булата Окуджавы.

В начале 2025 года пошли слухи, что возможность вернуть Урганта на ТВ якобы обсуждается на уровне администрации президента. Песков их опроверг, подчеркнув, что это прежде всего вопрос редакционной политики Первого канала.

В ноябре на своем выступлении в Берлине Ургант заявил: «Есть вещи, которые можно изменить, и есть вещи, которые изменить нельзя. Не нужно грустить по этому поводу. Это просто жизнь. Мы должны любить ее такой, какая она есть, потому что другой жизни не будет».