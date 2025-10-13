Пресненский районный суд Москвы приговорил блогера Арега Щепихина к пяти годам колонии общего режима по делу об оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК), призывах к экстремизму в интернете (ч. 2 ст. 280 УК) и возбуждении ненависти или вражды с угрозой применения насилия (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК). Об этом сообщает столичная прокуратура 13 октября.

Суд также лишил 40-летнего Щепихина права администрировать интернет-ресурсы на два с половиной года.

Гособвинение запрашивало для блогера шесть лет колонии общего режима, 200 часов обязательных работ и четыре года запрета на администрирование интернет-ресурсов.

Сторона защиты выражала надежду на более мягкое наказание. Адвокат блогера Оксана Сотникова в прениях отмечала, что ее подзащитный не применял никакого насилия, признал вину и раскаялся. Она просила не лишать его свободы.

Во время сентябрьского заседания Щепихин заявил, что признает вину. При этом, по данным РИА Новостей, в перерыве он сообщил адвокату, что согласен с обвинениями в призывах к экстремизму и разжигании ненависти, но не признает вину в оскорблении чувств верующих.

На заседании 13 октября Щепихин зачитал речь, подготовленную в СИЗО, передает телеграм-канал «Осторожно, новости». Блогер раскаивался в содеянном, переходя с одной темы на другую, а также обращался к судье с просьбой освободить его.

Изначально Щепихин утверждал, что его «посадили, потому он начал сдавать кокаиновых наркоманов» — своих конкурентов. Затем блогер заявил, что судебное разбирательство в отношении него возникло после того, как он решил стать президентом России и создать коалицию партий-оппонентов «Единой России».

«Я не хочу закончить, как остальные кандидаты. Я тогда работал над амнистией заключенным, я просил начальника написать направление об амнистии. Я амнистировал 4300 человек на сумму в несколько миллиардов рублей», — цитирует его «Осторожно, новости».

Кроме того, по словам Щепихина, его якобы пытали и заставляли признаться в связях с Украиной. «Единственный украинец, с которым я общаюсь — Сергей Кириенко, фактически заместитель Путина».

Дело Арега Щепихина

Поводом для возбуждения уголовного дела против Щепихина стали видео, опубликованные летом 2025 года в его соцсетях. Одно из них было выложено 2 июня 2025 года — в нем, по версии следствия, блогер «умышленно оскорбил объекты религиозного поклонения мусульман, оскорбив таким образом религиозные чувства верующих, а также высказал дискриминационное требование к лицам определенной национальности и вероисповедания покинуть территорию Российской Федерации».

Второй ролик был записан рядом с башней «Империя», расположенной на территории «Москвы-Сити», и опубликован 3 июня. Как сообщает прокуратура, речь идет об интервью, в котором блогер «призывал к совершению враждебных и насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признакам национальности, языка и происхождения».

Сам Щепихин заявил в суде, что до записи ролика за ним якобы начали следить, воздействовали «эмоциально и энергетически», в том числе писали ему в соцсетях.

«Люди, с которым я делился этим, называли меня терпилой, а я просто воспитанный человек. Меня вызывали на бои, ночами я просыпался с паникой. И сорвался, решил записать такое видео», — сказал он.

3 июня неизвестные схватили Щепихина в районе Ярославского вокзала и увезли в багажнике Mercedes с мигалками. На следующий день блогер вышел на связь, рассказав, что его «похитили на левых номерах, левых мигалках, внаглую» и вывезли за пределы Москвы, где «сильно не пытали, больше допрашивали». «Они интересовались, держу ли я какие-то связи, контакты с Украиной, связан ли я с оппозицией», — говорил он.

Помощник главы Чечни Рамзана Кадырова и министр республики по национальной политике Ахмед Дудаев назвал произошедшее с Щепихиным «не похищением, а задержанием сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами Москвы». По его словам, чеченское управление МВД инициировало проверку в отношении блогера по ст. 148 и 282 УК.

Дудаев заявил, что Щепихин неоднократно публично призывал к «этническим чисткам и нацизму, оскорблял религию и Бога, а также высказывал явно экстремистские взгляды и заявлял о намерении изнасиловать малолетних детей». Сам блогер еще до ареста утверждал, что публично «и чеченцев послал, и мусульман послал», когда у него кончилось терпение после того, как его целый год «терроризировали» в соцсетях.

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о похищении (ст. 126 УК) и превышении полномочий (ст. 286 УК). В сообщении ведомства говорилось, что обвинения предъявлены шести лицам, а также что следователи намерены ходатайствовать в Замоскворецкий районный суд об избрании им меры пресечения. Впоследствии СК не сообщал о том, в каком статусе находятся эти шестеро фигурантов. Телеграм-канал Baza писал, что никого из силовиков в итоге не задержали.

6 июня суд арестовал самого Щепихина по обвинению в разжигании ненависти и призывах к экстремизму. Блогер просил заменить ему меру пресечения на домашний арест или подписку о невыезде, но безуспешно.В июле Щепихина внесли в реестр террористов и экстремистов, а также диагностировали у него смешанное расстройство личности.