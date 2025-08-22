Президент России Владимир Путин требует, чтобы Украина полностью вывела свои войска из Донбасса, не вступала в НАТО и не пускала западные армии на свою территорию. Взамен Москва якобы «готова установить границы в Херсоне и Запорожье по нынешней линии фронта», пишет Reuters со ссылкой на источники.

Компромиссы от Москвы?

Изначально Россия в качестве условия окончания военного конфликта требовала от Украины отказаться от своих претензий на новые территории России: Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также от Запорожской и Херсонской областей. По итогам референдумов в сентябре 2022 года все четыре области были официально включены в состав России, это было закреплено в российской Конституции. Украина не признает это решение и считает территории своими.

Теперь же, как узнало агентство Reuters от трех источников, Москва якобы требует только полного контроля России над Донбассом, а вот в Запорожье и Херсоне готова остановить боевые действия по текущей линии соприкосновения.

Кроме того, как утверждает Reuters, Москва готова передать обратно под контроль Украины небольшие части Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей, которые сейчас контролируют российские войска.

Другие же требования, такие как, отказ Киева от вступления в НАТО, нерасширение Североатлантического альянса на Восток, отсутствие западных войск в качестве миротворческих сил и нейтральный статус Украины, все еще в силе.

При этом официальный представитель президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своих территорий, «это невозможно», и вопрос закрыт.

Гарантии безопасности для Украины

Вопрос гарантий безопасности остается одним из ключевых перед переговорами президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. И в Москве, и в Киеве подтвердили, что лидеры в целом готовы к встрече, а глава Белого дома заявил, что подготовка к саммиту уже идет.

Во время встречи Трампа с Зеленским и еще несколькими европейскими лидерами в Белом доме 18 августа вице-президент США Джей Ди Вэнс озвучил несколько вариантов обеспечения безопасности Украины.

Первый заключался в том, что Соединенные Штаты и европейские союзники Киева должны предоставить Украине аналогию 5 статьи договора НАТО о коллективной обороне.

Второй вариант заключался в том, что страны-гаранты возьмут на себя обязательность не только оказать материально-техническую поддержку Киеву, но и в случае необходимости — осуществить военное вмешательство. Он также предполагает увеличение численности ВСУ до 350-400 тыс. человек. При этом Вашингтон не будет участвовать в финансировании процесса. Вместо этого Штаты готовы продавать Европе оружие при условии, что эти страны будут содержать ВСУ.

Если Москва и Киев смогут согласовать условия, то есть несколько вариантов, как сделка может быть оформлена официально, говорят источники Reuters. Среди них — трехстороннее соглашение Россия-Украина-США, которое будет признано Советом Безопасности ООН.

Вторая возможность — возвращение к Стамбульским соглашениям 2022 года, в которых проговаривался нейтральный статус Украины в обмен на гарантии безопасности от пяти постоянных членов СБ ООН.

Саммит Путина и Зеленского

Сейчас все внимание СМИ и политиков по всему миру приковано к тому, где и когда, наконец, встретятся президенты России и Украины.

AFP писало, что Путин во время своего созвона с Трампом 18 августа предложил провести саммит с Зеленским в Москве. Источник агентства рассказал, что Зеленский сразу же ответил на это отказом. Так что вряд ли стоит рассматривать российскую столицу как серьезный вариант.

Сам Зеленский сообщил, что готов очно говорить с Путиным в «нейтральной Европе». Среди стран Украина рассматривает Швейцарию и Австрию. Также саммит может пройти в Турции.

«Турция? Турция для нас — это страна НАТО и часть Европы, и мы не против», — отметил украинский лидер.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт готов предоставить себя в качестве площадки. Однако Украина не хочет рассматривать этот вариант как один из приоритетных, рассказал глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Вместо этого, по его словам, могут подойти также Ватикан или Саудовская Аравия.

Вместе с тем президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что если Путин и Зеленский захотят провести переговоры в Минске, то власти страны сделают все необходимое для этого.