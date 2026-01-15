Отец ультраправого активиста и националиста Максима Марцинкевича (Тесака) — Сергей Марцинкевич — умер в возрасте 62 лет, сообщает РБК со ссылкой на адвоката семьи Алексея Михальчика.

«Да, все верно. Родственники подтвердили», — поделился он. Два источника издания рассказали, что причиной смерти Марцинкевича-старшего стало хроническое заболевание. По данным телеграм-канала Shot, отец Тесака умер 14 января во сне, находясь в своей квартире на Рублевке.

Марцинкевич-младший был найден мертвым в камере челябинского СИЗО в 2020 году. Его отец не согласился с официальной версией о самоубийстве и пытался добиться проведения расследования обстоятельств смерти сына, требуя от Следкома завести уголовное дело об убийстве. В итоге дело — о трех убийствах — было возбуждено в отношении самого Тесака, уже посмертно.

Тесак и его дела

Максим Марцинкевич (Тесак) был популярным видеоблогером, он пропагандировал идеи национализма и борьбу с мигрантами. Он создал националистическую организацию «Формат 18»* и неформальное движение «Реструкт», наиболее известное по проекту «Оккупай-педофиляй»: его участники под предлогом борьбы с педофилами и наркодилерами избивали людей, снимали это на видео и публиковали в соцсетях.

Первое уголовное дело — по экстремистской статье — на Тесака завели в 2007 году после срыва либерального коллоквиума «Билингва». В 2009 году суд признал его виновным в разжигании межнациональной розни в видеоролике. По совокупности приговоров ему дали 3,5 года колонии.

В 2014 году Тесак получил пять лет лишения свободы за разжигание национальной и религиозной розни из-за видео с обзорами фильмов «Сталинград» и «Околофутбола». Позднее срок был сокращен до двух лет и девяти месяцев.

В 2017 году Марцинкевича приговорили к 10 годам колонии строгого режима, признав виновным в экстремизме, разбое, хулиганстве и умышленном уничтожении имущества — за избиение предполагаемых наркодилеров участниками «Оккупай-педофиляй».

Потом приговор был смягчен, а срок сокращен на год из-за снятия обвинения в экстремизме. При пересмотре дела Тесаку снова дали 10 лет колонии. С учетом пребывания в СИЗО он мог выйти на свободу по УДО в 2021 году.

Смерть в челябинском СИЗО

В сентябре 2020 года тело Максима Марцинкевича нашли в одиночной камере в СИЗО Челябинска, где он ожидал этапирования в Москву. По версии Следкома, Тесак покончил с собой после признания в причастности к двум двойным убийствам. По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, рядом с телом были обнаружены предсмертные записки.

Еще одну записку, завернутую в «полимерный материал», судмедэксперты нашли во рту у Марцинкевича при вскрытии. В ней Тесак отрицал причастность к преступлениям, в которых ранее сознался, и утверждал, что в своих показаниях оговорил и себя, и других людей.

СК дважды отказывался заводить уголовное дело по факту смерти Тесака. Его родные настаивали, что он не мог совершить суицид, а признательные показания дал под пытками. Адвокат семьи Алексей Михальчик ссылался на выводы независимой экспертизы, согласно которым раны на шее и гематомы на руках Марцинкевича с высокой долей вероятности были причинены насильственным путем. Он также отмечал, что в день смерти Тесака в камере не работало видеонаблюдение.

В 2021 году Марцинкевича обвинили в трех убийствах на основании его письменных показаний из красноярской колонии. Михальчик тогда заявлял, что эти явки с повинной были подписаны под пытками.

* Организация признана в России экстремистской и запрещена