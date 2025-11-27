Россия приняла решение закрыть генконсульство Польши в Иркутске с 30 декабря, сообщили в Министерстве иностранных дел. Согласно публикации на сайте ведомства, польский посол получил соответствующую ноту.

«Сворачивание под абсурдным предлогом российского консульского присутствия в Польше является откровенно враждебным, необоснованным шагом польского руководства, в ответ на который на территории Российской Федерации будет закрыто последнее из ранее имевшихся польских консульских учреждений», — указано в сообщении МИД.

Решение правительства России в МИД назвали ответом на отзыв Польшей согласия на работу российского генконсульства в Гданьске с 23 декабря 2025 года. Представительство в этом городе было последним у России.

О том, что Россия зеркально ответит на действия польских властей, представитель МИД Мария Захарова говорила RTVI еще 19 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что решение Польши не связано со «здравым смыслом», и называл его «проявлением деградации».

По словам министра иностранных дел Польши, власти страны решили закрыть российское представительство в Гданьске в ответ на диверсию на участке железной дороги Варшава — Люблин 16 ноября, к которой якобы причастна Россия. Как утверждают спецслужбы страны, исполнителями были два украинца, завербованные Россией и после подрыва скрывшиеся в Беларуси.

Песков обвинения отверг, назвав их «русофобскими проявлениями» и стремлением ассоциировать любую проблему с Россией. Он назвал появление в деле граждан Украины примечательным.

В мае 2025 года польские власти объявили о закрытии генконсульства России в Кракове. Решение, по словам главы МИД страны Радослава Сикорского, было связано с пожаром в торговом центре Marywilska 44 в Варшаве в 2024 году, в причастности к которому Польша обвинила российские спецслужбы.

Еще одно представительство России, работавшее в Познани, было закрыто в 2024 году. Тогда же Сикорский обвинил Москву в ведении гибридной войны против Польши и ее союзников и попытках совершить диверсии на территории страны. Свои слова он подкрепил делом о поджоге лакокрасочного завода во Вроцлаве, обвиняемым по которому проходил украинец, якобы завербованный российской разведкой.

В качестве ответной меры на решения польских властей Россия закрыла генконсульства страны в Калининграде и Санкт-Петербурге.