В Киеве рассматривают возможность проведения президентских выборов, пишет Politico со ссылкой на украинских чиновников. По их словам, администрация действующего главы государства Владимира Зеленского проводит «скрытую, хотя и жесткую» кампанию по подготовке к ним.

Politico напоминает, что ранее Зеленский говорил о том, что готов не идти на второй срок, поскольку это «не является его целью». Кроме того, он допускал свой уход с поста, если это способствует прекращению огня и вступлению страны в НАТО.

«Если завтра президент [России Владимир] Путин согласится на прекращение огня на три или шесть месяцев, неважно, вы будете добиваться проведения выборов на Украине?» — спросил его ведущий The Axios Show в сентябре 2025-го. «Да», — ответил Зеленский.

Тем не менее оппоненты украинского лидера скептически относятся к его заявлениям об уходе с политической арены, отмечает Politico.

«Многие действия Зеленского указывают в противоположном направлении. Важны дела, а не слова», — сказала изданию бывший вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

По утверждению Politico, некоторые украинские чиновники согласны с этой позицией. Так, депутаты от правящей партии «Слуга народа» заявили, что на закрытой встрече в сентябре Зеленский оптимистично оценивал свои перспективы переизбрания и якобы обвинил парламентариев, активистов и журналистов «в неспособности создать неизменно лестный образ [страны] для западных партеров».

Другой источник Politico считает, что «скрытая, хотя и жесткая кампания» администрации президента по подготовке к предстоящим выборам проявляется в попытке лишить независимости ключевые антикоррупционные ведомства страны — Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

«После того что произошло в июле с антикоррупционными органами, политика на Украине вернулась. Это невозможно скрыть», — сказал собеседник издания.

Он добавил, что Зеленский якобы использует закон, чтобы «заставить замолчать критиков и политических оппонентов».

Еще один источник Politico — некий бывший украинский министр — согласился с тем, что помощники президента «используют всю имеющуюся в их распоряжении власть и инструменты, чтобы очернить соперников и помешать им изменить правила игры».

Кроме того, собеседники издания указывают на следствие против бывших генералов ВСУ в связи с потерями, понесенными в 2022 году.

«Это потенциальный рычаг давления, который помощники президента могут использовать против [ бывшего командующего ВСУ Валерия] Залужного [в связи с потенциальным выдвижением его кандидатуры на выборах]», — убежден один из бывших украинских министров.

Другой экс-чиновник Минобороны Украины, с которым беседовал автор статьи в Politico, с этим предположением не согласился. По его словам, ни один из обвиняемых генералов не был настолько близок к Залужному или тесно связан с ним, а расследования проводятся в интересах закона.

Срок полномочий Зеленского на посту президента истек 20 мая 2024 года. Выборы должны были состояться 31 марта, но не проводились: такая возможность предусмотрена законом о правовом режиме военного положения.

Вопрос о легитимности Зеленского как главы Украины неоднократно поднимал российский лидер Владимир Путин. В частности, в сентябре по итогам своего визита в Пекин он высказал мнение, что по украинским законам полномочия Зеленского в условиях военного положения не пролонгируются, а передаются спикеру Верховной рады. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что из-за нелегитимности статуса Зеленского российская сторона не может рассматривать его как подписанта каких-либо соглашений по урегулированию конфликта.