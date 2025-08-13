Территориальное устройство России закреплено в Конституции страны, заявил на брифинге замдиректора департамента информации и печати российского МИДа Алексей Фадеев. Так он ответил на просьбу прокомментировать позицию Москвы относительно возможности обсуждения обмена территориями с Киевом в ходе грядущих переговоров на Аляске.

«Здесь, наверное, не нужно даже изобретать чего-то. Территориальное устройство Российской Федерации закреплено в Конституции нашей страны. Этим все сказано», — сказал Фадеев.

Дипломат добавил, что цели российской делегации на переговорах на Аляске, которые состоятся 15 августа, «диктуются исключительно национальными интересами».

Россия исключает возможность территориальных уступок и настаивает на международном признании Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также полном выводе украинских войск из этих четырех регионов. Эти условия, в частности, содержатся в российской версии меморандума о прекращении огня, который был представлен на июньских переговорах в Стамбуле. В начале августа Путин заявил, что озвученные им в июне 2024 года условия по урегулированию российско-украинского конфликта остаются прежними.

Что известно об «обмене территориями» между Россией и Украиной

О том, что на переговорах лидеров России и США на Аляске пойдет речь о «некотором обмене территориями» между Москвой и Киевом, ранее заявил американский президент Дональд Трамп. По его словам, речь идет об обмене, который будет выгоден для обеих сторон по итогам урегулирования российско-украинского конфликта. Трамп также отмечал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому «придется быть готовым кое-что подписать».

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом 6 августа представил «масштабное предложение» по урегулированию российско-украинского конфликта, подразумевающее прекращение огня в обмен на вывод войск ВСУ из Донбасса. Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Москва и Вашингтон обсуждают соглашение, согласно которому РФ получит контроль над ДНР, ЛНР и Крымом, а взамен остановит наступление в Запорожской и Херсонской областях вдоль нынешней линии фронта.

The Washington Post со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, писала, что Россия не намерена отказываться от контроля над территориями Запорожья и Херсонщины. По словам собеседника газеты, речь идет о готовности прекратить огонь в обмен на вывод ВСУ из Донбасса.

Зеленский раскритиковал идею об обмене территориями с Россией. Он заявил, что Киев не будет «дарить свою землю» и выводить войска из Донбасса. По словам Зеленского, если Украина уступит Донбасс, то для России «появится путь» на Запорожскую и Днепропетровскую области.

«Мы не можем это сделать. <…> Если мы выйдем из Донбасса по своей воле или на нас будут давить, мы откроем третью войну», — сказал украинский президент.

Обмен территориями Зеленский назвал «очень сложным вопросом, который невозможно отделять от гарантий безопасности для Украины»

Украинское издание «Страна.ua» предполагало, что речь может идти о переходе под контроль России как минимум десяти городов Донбасса — Славянска, Краматорска, Дружковки, Константиновки, Покровска, Мирнограда, Родинского, Доброполья, Лимана и Северска. Их общая площадь составляет почти 7 тыс. кв. км.